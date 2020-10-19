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هنية: ضغوط خارجية لعرقلة المصالحة لكنها لن تنجح

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:48

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إسطنبول - الرأي

كشف رئيس المكتب السياسي للحركة حماس إسماعيل هنية، عن ضغوط خارجية لإعاقة مسار الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة، مؤكداً أنها لن تنجح في إيقاف الجهد المشترك، ولا عودة للوراء.

وأشاد هنية خلال لقاء إلكتروني مع ممثل الأمم المتحدة في المنطقة "نيكولاي ميلادنوف" الاثنين، بالمناخ الذي يسود الحوارات الجارية، والروح الوطنية العالية التي يتحلى بها الجميع.

واعتبر مسار المصالحة خيارًا استراتيجيًا للحركة، مؤكدًا التمسك به والتصميم على إنجازه، مستعرضًا محطات الحوار الجاري مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى الآفاق الواعدة التي تلوح للتوصل إلى اتفاق وطني شامل لحماية القضية، وتحقيق الشراكة الوطنية في الميدان والسلطة ومنظمة التحرير، وذلك استشعارًا من الجميع بخطورة التحدي الذي تمر به القضية الفلسطينية والأخطار المشتركة.

وأكد أن ما يدور الآن هو نقاش جاد ومعمق بين قيادة حركتي حماس وفتح يعكس إرادة قيادة الحركتين، والتصميم على طيّ صفحة الانقسام، وتجاوز الخلافات، والتأسيس لمرحلة ترتكز على مفهوم التوافق الوطني واستعادة وحدة وفعالية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبناء مؤسسات وطنية بما يضمن مشاركة الجميع في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة.

من جانبه، عبر "ميلادنوف" عن دعم الأمم المتحدة لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية، مشددًا على أهمية استمرار الأجواء الإيجابية السائدة لإنجاز اتفاق وطني فلسطيني.

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