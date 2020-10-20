كيف يتسبب الإفراط فى استخدام هاتفك المحمول بآلام الرقبة؟

يقضى الكثير منا ساعات طويلة على هواتفنا الذكية وهو ما يتسبب في ألم الرقبة، وهي إصابة ناتجة عن الإجهاد المتكرر أصبحت أكثر شيوعًا، حيث يحدث ألم عضلي متزايد في الرقبة والكتفين، وأحيانًا أسفل الظهر، حتى عند المراهقين والأطفال الصغار، بسبب استخدام الهواتف لفترة طويلة، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".

وقال روبرت بولاش، أخصائي إدارة الألم في كلايفند كلينيك بأمريكا: "عادة ، تزداد نسبة حدوث آلام الرقبة مع تقدم العمر لكننا اليوم نرى ونعالج المزيد من المرضى الأصغر سنًا الذين لم يبلغوا عن آلام الرقبة من قبل."

وقال الدكتور بولاش: "إن النظر إلى الأسفل في هاتفك وإسقاط رأسك للأمام يغير الانحناء الطبيعي لرقبتك.. بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي هذا الاختلال في المحاذاة إلى إجهاد العضلات والتسبب في تلف وتمزق هياكل العنق."

تحدث ثلاثة أشياء عندما تسقط رأسك:

رقبتك تتحرك للأمام.

-يستدير كتفيك للأمام أو يرفعان نحو أذنيك.

-تشنج عضلات العنق والكتف (الانقباض).

وتابع قائلاً: "تم تصميم عضلات الرقبة، في وضعها الصحيح، لدعم وزن رأسك ، والذي يتراوح من 4.5 إلى 5.4 كيلو جرام، ومقابل كل شبر تسقط فيه رأسك للأمام ، تضاعف الحمل على تلك العضلات إن النظر إلى هاتفك الذكي ، وذقنك على صدرك، يمكن أن يضع حوالي 27.2 كيلو جرام من القوة على رقبتك ".

إلى جانب آلام العضلات، يمكن أن يتسبب ألم الرقبة في مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى يحد الجلوس في وضع الركود من قدرة رئتيك على التوسع، مما يضعف قدرة رئتيك بالإضافة إلى ذلك ، فإن استنشاق كمية أقل من الأكسجين يعني أن قلبك يحتاج إلى الضخ بقوة أكبر لتوزيع المزيد من الدم الحامل للأكسجين عبر جسمك.

طرق لتحسين وضعية جسمك أثناء النظر للهاتف



- وضعية الجسم الصحيحة ومحاذاة العنق إذا كنت تقف بشكل صحيح، يجب أن تكون قادرًا على رسم خط عمودي من أذنك إلى كتفك.

- تمارين تمدد، إذا كان وضعية جسمك غير مثالية، فحاول القيام بتمديد الكتف احني رقبتك وأعلى ظهرك للخلف، واسحب كتفيك إلى محاذاة أسفل أذنيك هذا التمدد البسيط يمكن أن يخفف من التوتر وآلام العضلات.

-بدلاً من إمالة ذقنك لأسفل لقراءة هاتفك الذكي، ارفع الجهاز إلى مستوى العين الشيء نفسه ينطبق على كمبيوتر سطح المكتب الخاص بك يجب أن تكون شاشة العرض في مستوى العين حتى لا ينخفض ​​رأسك باستمرار ويسبب إجهاد العضلات.

-إذا كنت تعاني من آلام في الرقبة ، فحاول أولاً تخفيفها عن طريق وضع الثلج أو كمادات الحرارة ، أو القيام بتمارين التمدد أو تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل عقار الاسيتامينوفين.

بينما قد يكون من المستحيل الحد تمامًا من استخدام هاتفك الذكي ، تذكر أن تأخذ فترات راحة أو تستخدمه فقط لفترات زمنية أقصر.