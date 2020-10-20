الطب الوقائي يوقف مصنع عصير عن العمل ويتلف750 كيلو جرام مواد غذائية

خان يونس- الرأي

أكدت فرق مراقبة الأغذية- الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، على استمرار العمل والجهود التي تبذلها فرق الطب الوقائي للحفاظ على صحة و سلامة الغذاء.

حيث نفذ فريق الطب الوقائي في محافظة خان يونس جولة رقابية شملت 15 منشأه غذائية لتفقد سلامة و صلاحية المواد الغذائية.

و تم خلال الجولة إيقاف مصنع عصير عن العمل لنقص بالشروط الصحية، وإتلاف 700 كجم تمور تم التحفظ على كمية مسبقا لحين عمليه الفرز ، في كما أتلفت 50 كجم مواد غذائية مختلفه اخرى.

وأفادت أنها أجرت سحب عينات غذائية للفحص المخبري، لافتة إلى أنهه وخلال الجولات التفتيشية يتم التأكيد و الإشراف على تطبيق الشروط الصحية الأساسية والاجراءات الوقائية خاصة في ظل جائحة كورونا...