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والاشراف على الاجراءات الوقائية

الطب الوقائي يوقف مصنع عصير عن العمل ويتلف750 كيلو جرام مواد غذائية

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:54

الطب الوقائي يوقف مصنع عصير عن العمل و إتلاف 750 كيلو جرام مواد غذائية
الطب الوقائي يوقف مصنع عصير عن العمل و إتلاف 750 كيلو جرام مواد غذائية

خان يونس- الرأي

أكدت  فرق مراقبة الأغذية- الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة، على استمرار العمل والجهود  التي تبذلها  فرق الطب الوقائي للحفاظ على صحة و سلامة الغذاء.

حيث نفذ فريق الطب الوقائي في محافظة خان يونس جولة رقابية شملت 15 منشأه غذائية لتفقد سلامة و صلاحية المواد الغذائية.

و تم خلال الجولة إيقاف مصنع عصير عن العمل لنقص بالشروط الصحية، وإتلاف 700 كجم تمور تم التحفظ على كمية مسبقا لحين عمليه الفرز ، في كما أتلفت 50 كجم مواد غذائية مختلفه اخرى.
وأفادت أنها أجرت سحب عينات غذائية للفحص المخبري،  لافتة إلى أنهه وخلال الجولات التفتيشية يتم التأكيد و الإشراف على تطبيق الشروط الصحية الأساسية والاجراءات الوقائية خاصة في ظل جائحة كورونا...

الطب الوقائي يوقف مصنع عصير عن العمل و إتلاف 750 كيلو جرام مواد غذائية 122002749_3439630416095230_5874614674310928457_n 121832584_3439630026095269_1448076668549474608_n
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