دفعات مالية لـ 129 أسرة متضررة من عدوان 2014

غزة- الرأي

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صباح الثلاثاء، عن صرف مخصصات مالية من المنحة السعودية لـ129 أسرة تضررت منازلها بشكل كلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014.

وذكر البرنامج، في تصريح وصل وكالة "الرأي" أن تلك الأسر- غير اللاجئة- ستتسلم المخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم ضمن المرحلة الخامسة من المنحة السعودية، بمبلغ إجمالي 580246 دولار.

وأكد أن عملية التصرف "تجري مع اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 في قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه "باختتام هذه المرحلة؛ ستتمكن 272 أسرة فلسطينية تضررت منازلهم بشكل كامل من إعادة بنائها".