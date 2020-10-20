لجنة القدس بالتشريعي تبحث تفعيل التعاون مع رابطة برلمانيون لأجل القدس

غزة-الرأي

اجتمعت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي لبحث عدة ملفات تختص بمدينة القدس والمقدسات فيها، حيث حضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب أحمد أبو حلبية، وعضو اللجنة النائب خميس النجار، والمقرر الإداري للجنة أحمد سويدان.

واستعرضت اللجنة آخر المستجدات في مدينة القدس وما تتعرض له من قبل الاحتلال الصهيوني، خاصة هدم المنازل والاقتحامات واستمرار الحفريات أسفل الأقصى المبارك والبلدة القديمة، والسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في ساحات الأقصى المبارك.

وبحثت اللجنة سحب الاحتلال لهويات المقدسيين وابعادهم عن المدينة أو ملاحقتهم بشكل مستمر، في محاولة من الاحتلال لإفراغ المدينة من سكانها، واصفة ممارسات الاحتلال بجرائم الحرب وفق القوانين والأعراف الدولية.

وناقشت اللجنة تفعيل بروتوكول التعاون بينها وبين رابطة برلمانيون لأجل القدس، وسبل تعزيز التواصل مع البرلمانيين المدافعين عن القدس حول العالم.

كما قررت اللجنة مخاطبة البرلمانات العربية والعالمية واتحادات البرلمانات لوضعها في صورة التطورات في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

