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قبها: يجب على الجميع تحمل مسؤولياته لدعم المصالحة

20 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:11

وصفي قبها
وصفي قبها

الضفة المحتلة-الرأي:

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وصفي قبها "إنه لا بديل عن المصالحة الوطنية الشاملة، داعيا الكل الفلسطيني لتحمل مسؤولياته لدعمها".

وشدد قبها في كلمة له في مؤتمر "الوفاق الوطني الأول" الذي يعقد بمقر الجامعة العربية الأمريكية في جنين، على أن المصالحة واجب ديني ووطني وأخلاقي، وهي ضرورة فلسطينية ملحة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وحجم المؤامرات الكبير الذي يستهدف تصفية القضية.

ونبه إلى ضرورة دعم كل الجهود المخلصة المبذولة لإنجاز المصالحة، وتحقيق الوحدة والشراكة السياسية.

وقال قبها "إن وطننا واحد، ومصابنا واحد، ومصيرنا واحد، وعدونا مشترك"، ولا بديل عن المصالحة إلا المصالحة"، داعيًا لضرورة الإسراع في إنجاز المصالحة، مع ترسيخ ثقافة قبول الآخر والشراكة السياسية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية.

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