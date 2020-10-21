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ما سر الملصقات التي توضع على الفواكه والخضار؟

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:40

ما سر الملصقات التي توضع على الفواكه والخضار؟
ما سر الملصقات التي توضع على الفواكه والخضار؟

تنقسم الملصقات التي توضع على الفواكه والخضار إلى 3 أنواع رئيسية، وهي (تقليدية، معدلة وراثياً، عضوية)، ولمعرفة المنتج إلى أي نوع من هذه الأنواع ينتمي علينا النظر إلى عدد الأرقام الموجودة على الملصق، وذلك وفقاً لما ذكره موقع Happily Unprocessed.
ملصق عليه 3 أرقام أو 4 أرقام: يعني أنّ حبّة الفاكهة أو الخضار التي بين يديك قد تمّت زراعتها بشكل تقليدي عن طريق التقنيات الزراعية الحديثة بما فيها استخدام كميات وفيرة من الأسمدة والمبيدات الحشرية والكيماوية.

ملصق عليه 5 أرقام يبدأ برقم 8: ويعني أنّ الخضار والفواكه تمّ تعديلها وراثياً عن طريق إدخال بعض التغييرات على حمضها النووي باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية الزراعية، ويكثر مع منتجات البطيخ والموز. في حين ينصح الأطباء بتجنب هذه المنتجات لمراعاة الصحة.

ملصق عليه 5 أرقام يبدأ برقم 9: ويعني أنّ الخضار والفواكه هذه عضوية وتمّت زراعتها بشكل طبيعي عن طريق استخدام أساليب الزراعة القديمة دون استخدام أي أسمدة أو مبيدات حشرية أو كيماوية، إضافة لطمأنتك بأنه لم يتم استخدام مياه الصرف الصحي في ريّها.

منتج لا يحتوي على ملصق: أمّا إذا كان المنتج الذي توّد شراءه لا يحتوي على أي ملصق فهذا يعني أحد الاحتمالين:

إمّا أنه قد تمت إزالة الملصق حتى لا يرى المستهلك الرقم المطبوع وبالتالي قد يعدل عن قراره بشرائه خاصة إذا كان معدلاً وراثياً.

أما الاحتمال الثاني فقد يكون بسبب استيراد المنتج من دولة أخرى وغالباً ما يتم بهذه الحالة إزالة الملصق من قبل التجار، وبالتالي فإن شراء أي منتج لا يحتوي على ملصق فهو ليس من مصلحتك بكل تأكيد.

لذلك ننصحك قبل شراء أي منتج ترغب به، أن تعامله معاملة “عبوات الحليب” فمثلما تقوم بقراءة تاريخ انتهاء صلاحيتها، انظر إلى أرقام الملصقات على الخضار أو الفواكه حتى تطمئن بأن ما تشتريه مناسبٌ لصحتك.

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