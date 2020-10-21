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محلل إسرائيلي: حماس تسعى للبحث عن بدائل للأنفاق

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:38

غزة - الرأي

كتب المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرئيل، أن حركة حماس ستسعى للبحث عن أدوات قتالية بديلة للأنفاق، في أعقاب نجاح العائق التحت أرضي، على الحدود مع قطاع غزة.
 
وقال المحلل عاموس هرائيل صباح اليوم الأربعاء، إن نجاح الفصائل الفلسطينية بسلاح الأنفاق كان جزئيًا، لكنهم تمكنوا خلال الحرب الأخيرة على غزة،  من اختراق الحدود والتسلل من عدة أنفاق وقتل جنود إسرائيليين.
 
وأضاف، أن الفصائل بغزة، وعلى رأسها حماس، ستعمل على تطوير أدوات جديدة تساعدهم على استخدام المجال الجوي، من خلال زيادة استخدام طوافات وحوامات مسيرة.
 
وبحسب المحلل، ترجح المخابرات الإسرائيلية أن معظم النشاطات العسكرية لحماس، تأتي في سياق تعزيز قوتها العسكرية، والإعداد لمواجهة مستقبلية واسعة، وليس بهدف تصعيد مؤقت مع إسرائيل.
 
ولفت هرائيل إلى أن حكومات نتنياهو المتغيرة، تفضل إدارة الصراع مع حماس بأقل تكلفة، وتجنب مواجهة باهظة، حتى لو كان ذلك قد يؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع.
 
وأشار الى أن أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والسياسية في غزة وإسرائيل، والتقدم في ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، قد يؤدي إلى تهدئة طويلة الأمد في القطاع.

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