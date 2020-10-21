وكالة الرأي الفلسطينية إحالة 1184 تاجرا للنيابة منذ بدء جائحة كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تنفذ الدورة السابعة لمقدمي خدمات الولادة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تواصل عقد البرنامج التدريبي في مكافحة العدوى وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف الشمال يعقد اجتماعًا مع مفتشي مساجد المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تطلق مسابقة ثقافية إلكترونية لتفعيل التعليم عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية التنمية: تخصيص رقم مجاني للاستفسار عن المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام التحفيظ بالأوقاف يبحث واقع التحفيظ خلال كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف بخان يونس في حالة تقييم مستمر لحالة المساجد والتزام المصلين وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ الأوقاف يشارك في لجنة اختبارات الملتحقين بمنحة جامعة الإسراء وكالة الرأي الفلسطينية 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2652 ) الأربعاء 21/10/2020

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:56

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2652 ) الأربعاء 21/10/2020

 

أخبار فلسطينية

 

·         "حماس" تنفي علاقتها بتجمع يحمل اسم مؤسسها "الياسين" في فرنسا

·        

لليوم الـ87 على التوالي..الأسير الأخرس يواصل معركة الأمعاء الخاوية.. وحملات التضامن تتصاعد

 

 

أخبار إسرائيلية

 

·         الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و2.7% من الفحوصات موجبة

·         الاحتلال يدعي اكتشاف نفق هجومي جنوبي قطاع غزة

·         تأجيل انعقاد كابينيت كورونا.. خلافات حول فتح جهاز التعليم

  • مذكرة تفاهم إماراتية إسرائيلية لنقل النفط من الخليج للأسواق الأوروبية

 

 اخبار دولية

·         تركيا توقف فلسطينياً بتهمة التجسس لمصلحة الإمارات

·         الخارجية: حالة وفاة جديدة و16 إصابة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في العالم

 

اخبار عربية

 

 

 

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي  

 الشرق الأوسط

 

الخليج الإماراتية

 

الشروق المصرية

 

الاخبار اللبنانية

 الاهرام المصرية

  • مذكرة تفاهم إماراتية إسرائيلية لنقل النفط من الخليج للأسواق الأوروبية

 

الغد الأردنية

 

 

 

 الشرق القطرية

 

 

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         خاص ناشطة سودانية لـ"فلسطين": التطبيع سيولّد انفجارًا شعبيًّا لن تطيقه الحكومة

·       

خاص "فلسطين" تكشف تزويد بلدية الخليل حواجز لجيش الاحتلال بالكهرباء

·        

مليون و130 ألف وفاة و41 مليوناً و43 ألف إصابة بـ"كورونا" عالمياً

·        

"حماس" تنفي علاقتها بتجمع يحمل اسم مؤسسها "الياسين" في فرنسا

·        

الاحتلال يدعي اكتشاف نفق هجومي جنوبي قطاع غزة

·        

الاحتلال يحول القيادي "يوسف" للاعتقال الإداري 6 أشهر

 

 

القدس

·         الاحتلال يغلق غرفة الأسير أبو بكر في جنين

·         اعتقالات واقتحامات في بيت لحم

·         غانتس: غيرنا معادلة العمل ضد غزة ولن يمر شيء بدون عقاب

·         زيادة صادمة بالوحدات الاستيطانية في "عيتص افرايم" المقامة على أراضي "مسحة" بسلفيت

 

الحياة الجديدة

·         "المطلع" يفتتح العيادة المتنقلة المجانية للكشف عن سرطان الثدي

·         القدس: وضع حجر الأساس لـ"واحة الإبداع المقدسية"

·         82 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

·         القواسمي: نرحب بالمصلين في الأقصى من بوابة فلسطين وليس تل أبيب

·         87 يوماً على إضراب الأسير ماهر الأخرس

·         الاحتلال يطارد عمالا في الجلمة

·         محافظ سلفيت يقرر اغلاق مقر مديرية التنمية الاجتماعية بسبب كورونا

·         (محدث) جنين: الاحتلال يغلق غرفة في منزل الأسير نظمي أبو بكر

·         الخارجية: حالة وفاة جديدة و16 إصابة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في العالم

·         اشتية: سنواصل محاربة الفلتان والفوضى بكافة أشكالها

·         وقفة تضامنية في تونس دعما للأسير الأخرس

·         اشتية يبحث تعزيز التواصل مع اهلنا في الداخل

·          

صحيفة الأيام

 

·         »المستوطنون يعتدون في الأغوار وسبسطية ووقف بناء منازل ومنشآت في قرية قلنديا

·         »تركيا توقف فلسطينياً بتهمة التجسس لمصلحة الإمارات

·         »اتفاقات جديدة للتعاون بين إسرائيل والإمارات وإعفاء متبادل لمواطنيهما...

·         »عائلة الشهيد إياد الحلاق تلتقي اليوم وحدة التحقيقات مع الشرطة

·         »ارتفاع عدد القضاة المصابين بـ"كورونا" في محكمة صلح رام الله إلى خمسة

·         »"الوباء": وفاة 8 مواطنين، ورصد 513 إصابة جديدة

·         »"الإحصاء": 2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد جراء الجائحة

·         »عائلة صائب عريقات: وضعه مستقر

·          

 

وكالة الراي

 

·         الاحتلال أصدر 880 قرارًا إداريًا منذ بداية العام

·         حماس تنفي علاقتها بـ"تجمع الشيخ ياسين" في فرنسا

·         صور: الاحتلال يغلق منزل الأسير "أبو بكر" بالأسمنت المسلح

·         الاحتلال يزعم اعتراضه صاروخًا أطلق من غزة

·         جيش الاحتلال يزعم اكتشافه نفقًا هجوميًا جنوب قطاع غزة

·          

 

وكالة صفا

 

·         "السلامة الأمنية" بالضفة مجددًا.. سيف على متقدمي الوظائف العمومية

·         ارتفاع أعداد مصابي كورونا بالعالم لـ41 مليونا والهند تسجل أعلى الإصابات

·         دولي87 يومًا لإضراب الأسير الأخرس وفشل كل محاولات الاحتلال لفكه

·         نفت أي علاقة بتجمع الشيخ ياسين أو برئيسه حماس: ما يحدث في فرنسا معركة داخلية لسنا طرفًا فيها

 

سما نيوز

 

·         وفد إسرائيلي زار الدوحة خلال الأيام الماضية

·         قناة عبرية : إسرائيل وافقت على دخول 60 مليون دولار من الاموال القطرية لقطاع غزة

·         بعد اقحام ماكرون الحركة في حادثة باريس .. حماس تعلق على حل جماعة الشيخ ياسين في فرنسا

·         الرجوب: كوشنر وبلير طلبا التواصل مع حماس لكنها رفضت وبادرت للوحدة

·         لاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا للمقاومة بقطاع غزة

·         عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة

·          فلسطين اليوم

·         د. الحساينة: ما يعانيه الأسير الأخرس لعنة تطارد المطبعين مع الاحتلال

·         صحيفة: "إسرائيل" توافق على إدخال المنحة القطرية حتى نهاية العام

·         لليوم الـ87 على التوالي..الأسير الأخرس يواصل معركة الأمعاء الخاوية.. وحملات التضامن تتصاعد

·         قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من بيت لحم

·          

عرب  48

·        

·         بزعم تنفيذه عملية الحجر: الاحتلال يغلق غرفة الأسير أبو بكر

·         المتعافون من كورونا في القدس خلال اليومين الأخيرين أكثر من المصابين به

·         ابنة صائب عريقات: الأطباء يطمئنوننا ووالدي يستجيب لعلاج الرئتين

·         تهليل إسرائيلي بـ"عائق الأنفاق" في غزة.. ومساع لإطالة أمد التهدئة

·         الاحتلال يقصف في غزة

·         الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و2.7% من الفحوصات موجبة

·         الاحتلال يدعي اكتشاف نفق هجومي جنوبي قطاع غزة

·         تأجيل انعقاد كابينيت كورونا.. خلافات حول فتح جهاز التعليم

·          

وكالة وفا

·         87 يوماً على إضراب الأسير ماهر الأخرس

·         كورونا عالميا: نحو مليون و130 ألف وفاة و41 مليونا و43 ألف إص ...

·         الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من بيت لحم 

 

حدث في مثل هذا اليوم

·         21 تشرين أول (أكتوبر)

·         2004م اغتيال القائدين القساميين عدنان الغول وعماد عباس، وكتائب القسام تقتل ضابطاً إسرائيلياً في هجوم على محور صلاح الدين في رفح.

·         2002م عملية استشهادية لسرايا القدس أدت إلى مقتل 14 جندياً إسرائيلياً وإصابة أكثر من 45 منهم 5 إصاباتهم خطيرة وقد وقعت العملية بسيارة مفخخة قادها شبان وانفجرت في حافلة جنود.

·         1990م حركة الجهاد الإسلامي تنفذ عملية في القدس قيام المجاهد عامر أبو سرحان من حركة الجهاد الإسلامي من سكان بيت لحم بقبل 3 من الإسرائيليين في مدينة القدس وتم إلقاء القبض عليه وحكم عليه 3 مرات بمدى الحياة وهدموا بيته وذلك انتقاماً لشهداء مجزرة الأقصى بتاريخ 8/10/1990م.

·         1986 م اغتيال العميد منذر أبو غزالة عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في اليونان لدى انفجار قنبلة في سيارته. يعتقد أن الحادث من تدبير جهاز الاستخبارات "موساد" الإسرائيلي.

·          1982م مإدانة المتطرف اليهودي ليزر بتهمة التخطيط لنسف قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف.

·         1967م إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات" على يد البحرية المصرية.

·         1948م إسرائيل تفرض الحكم العسكري على المناطق العربية سوية مع قيام إسرائيل وسوية مع سريان سيادتها على المناطق الفلسطينية التي سيطرت عليها القوات اليهودية في مرحلة القتال عام 1948 في ذلك التاريخ تم تحديد خمسة حكام عسكريين في المناطق الفلسطينية التي تم السيطرة عليها وفي مناطق (الناصرة، الجليل الغربي، الرملة، اللد النقب).

·         1944 م سلطات الانتداب البريطانية في فلسطين تنفي 251ممعتقلا من الفلسطينيين في سجني اللطرون وعكا إلى أرتيريا للحيلولة دون أنشطتهم المناهضة للاحتلال الإنكليزي.

·          

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟