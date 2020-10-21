النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2652 ) الأربعاء 21/10/2020
أخبار فلسطينية
- سابقة هي الأولى من نوعها.. القضاء الفلسطيني يقاضي الحكومة البريطانية لإصدارها “وعد بلفور”
- 86 يوما على إضراب الأسير الأخرس.. والجهاد الإسلامي تنذر بخيارات عسكرية
- جيش الاحتلال يواصل حالة الاستنفار على حدود غزة تحسبا لـ”حدث أمني”
- هنية يؤكد وجود “حوار معمق” بين فتح وحماس لإنجاز المصالحة وينتقد “الضغوط الخارجية”
· "حماس" تنفي علاقتها بتجمع يحمل اسم مؤسسها "الياسين" في فرنسا
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لليوم الـ87 على التوالي..الأسير الأخرس يواصل معركة الأمعاء الخاوية.. وحملات التضامن تتصاعد
أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تسجل 1165 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة
- «نتنياهو: دعونا الإمارات لفتح سفارة لها في تل أبيب
- ضربة قاضية لقناة السويس.. رسمياً النفط الإماراتي إلى أوروبا عبر إسرائيل
· الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و2.7% من الفحوصات موجبة
· الاحتلال يدعي اكتشاف نفق هجومي جنوبي قطاع غزة
· تأجيل انعقاد كابينيت كورونا.. خلافات حول فتح جهاز التعليم
- مذكرة تفاهم إماراتية إسرائيلية لنقل النفط من الخليج للأسواق الأوروبية
اخبار دولية
· تركيا توقف فلسطينياً بتهمة التجسس لمصلحة الإمارات
· الخارجية: حالة وفاة جديدة و16 إصابة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في العالم
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافاً وسط وجنوب قطاع غزة
- ابنة صائب عريقات: والدي يستجيب لعلاج الرئتين
- «أكبر سجن على وجه الأرض» لإيلان بابيه بالعربية: احتلال1967كان استمراراً للتطهير العرقي في…
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملات اعتقال والمستوطنون يقيمون بؤرا جديدة
- سابقة هي الأولى من نوعها.. القضاء الفلسطيني يقاضي الحكومة البريطانية لإصدارها “وعد بلفور”
- 86 يوما على إضراب الأسير الأخرس.. والجهاد الإسلامي تنذر بخيارات عسكرية
- جيش الاحتلال يواصل حالة الاستنفار على حدود غزة تحسبا لـ”حدث أمني”
- هنية يؤكد وجود “حوار معمق” بين فتح وحماس لإنجاز المصالحة وينتقد “الضغوط الخارجية”
-
الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
الشروق المصرية
- إسرائيل تسجل 1165 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة
- «نتنياهو: دعونا الإمارات لفتح سفارة لها في تل أبيب
-
الاخبار اللبنانية
- «فلسطين | عودة إلى المراوحة: المصالحة رهن الخلافات «الفتحاوية»
- تدشين الخطّ الجوي التجاري بين أبو ظبي وتل أبيب
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الاهرام المصرية
- مذكرة تفاهم إماراتية إسرائيلية لنقل النفط من الخليج للأسواق الأوروبية
الغد الأردنية
- حماس: أعضاء من فتح يعارضون المصالحة معنا ولم يتم التوصل…
- تجاذب إعلامي بين “فتح” و”حماس” يعود لواجهة المشهد الفلسطيني
- غزة: 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الشرق القطرية
- ضربة قاضية لقناة السويس.. رسمياً النفط الإماراتي إلى أوروبا عبر إسرائيل
- عبر الواتساب وزوم.. أموال الإمارات تنقذ الاقتصاد الإسرائيلي
- 82 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· خاص ناشطة سودانية لـ"فلسطين": التطبيع سيولّد انفجارًا شعبيًّا لن تطيقه الحكومة
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خاص "فلسطين" تكشف تزويد بلدية الخليل حواجز لجيش الاحتلال بالكهرباء
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مليون و130 ألف وفاة و41 مليوناً و43 ألف إصابة بـ"كورونا" عالمياً
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"حماس" تنفي علاقتها بتجمع يحمل اسم مؤسسها "الياسين" في فرنسا
·
الاحتلال يدعي اكتشاف نفق هجومي جنوبي قطاع غزة
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الاحتلال يحول القيادي "يوسف" للاعتقال الإداري 6 أشهر
القدس
· الاحتلال يغلق غرفة الأسير أبو بكر في جنين
· اعتقالات واقتحامات في بيت لحم
· غانتس: غيرنا معادلة العمل ضد غزة ولن يمر شيء بدون عقاب
· زيادة صادمة بالوحدات الاستيطانية في "عيتص افرايم" المقامة على أراضي "مسحة" بسلفيت
الحياة الجديدة
· "المطلع" يفتتح العيادة المتنقلة المجانية للكشف عن سرطان الثدي
· القدس: وضع حجر الأساس لـ"واحة الإبداع المقدسية"
· 82 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
· القواسمي: نرحب بالمصلين في الأقصى من بوابة فلسطين وليس تل أبيب
· 87 يوماً على إضراب الأسير ماهر الأخرس
· الاحتلال يطارد عمالا في الجلمة
· محافظ سلفيت يقرر اغلاق مقر مديرية التنمية الاجتماعية بسبب كورونا
· (محدث) جنين: الاحتلال يغلق غرفة في منزل الأسير نظمي أبو بكر
· الخارجية: حالة وفاة جديدة و16 إصابة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في العالم
· اشتية: سنواصل محاربة الفلتان والفوضى بكافة أشكالها
· وقفة تضامنية في تونس دعما للأسير الأخرس
· اشتية يبحث تعزيز التواصل مع اهلنا في الداخل
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صحيفة الأيام
· »المستوطنون يعتدون في الأغوار وسبسطية ووقف بناء منازل ومنشآت في قرية قلنديا
· »تركيا توقف فلسطينياً بتهمة التجسس لمصلحة الإمارات
· »اتفاقات جديدة للتعاون بين إسرائيل والإمارات وإعفاء متبادل لمواطنيهما...
· »عائلة الشهيد إياد الحلاق تلتقي اليوم وحدة التحقيقات مع الشرطة
· »ارتفاع عدد القضاة المصابين بـ"كورونا" في محكمة صلح رام الله إلى خمسة
· »"الوباء": وفاة 8 مواطنين، ورصد 513 إصابة جديدة
· »"الإحصاء": 2.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد جراء الجائحة
· »عائلة صائب عريقات: وضعه مستقر
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وكالة الراي
· الاحتلال أصدر 880 قرارًا إداريًا منذ بداية العام
· حماس تنفي علاقتها بـ"تجمع الشيخ ياسين" في فرنسا
· صور: الاحتلال يغلق منزل الأسير "أبو بكر" بالأسمنت المسلح
· الاحتلال يزعم اعتراضه صاروخًا أطلق من غزة
· جيش الاحتلال يزعم اكتشافه نفقًا هجوميًا جنوب قطاع غزة
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وكالة صفا
· "السلامة الأمنية" بالضفة مجددًا.. سيف على متقدمي الوظائف العمومية
· ارتفاع أعداد مصابي كورونا بالعالم لـ41 مليونا والهند تسجل أعلى الإصابات
· دولي87 يومًا لإضراب الأسير الأخرس وفشل كل محاولات الاحتلال لفكه
· نفت أي علاقة بتجمع الشيخ ياسين أو برئيسه حماس: ما يحدث في فرنسا معركة داخلية لسنا طرفًا فيها
سما نيوز
· وفد إسرائيلي زار الدوحة خلال الأيام الماضية
· قناة عبرية : إسرائيل وافقت على دخول 60 مليون دولار من الاموال القطرية لقطاع غزة
· بعد اقحام ماكرون الحركة في حادثة باريس .. حماس تعلق على حل جماعة الشيخ ياسين في فرنسا
· الرجوب: كوشنر وبلير طلبا التواصل مع حماس لكنها رفضت وبادرت للوحدة
· لاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا للمقاومة بقطاع غزة
· عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة
· فلسطين اليوم
· د. الحساينة: ما يعانيه الأسير الأخرس لعنة تطارد المطبعين مع الاحتلال
· صحيفة: "إسرائيل" توافق على إدخال المنحة القطرية حتى نهاية العام
· لليوم الـ87 على التوالي..الأسير الأخرس يواصل معركة الأمعاء الخاوية.. وحملات التضامن تتصاعد
· قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من بيت لحم
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عرب 48
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· بزعم تنفيذه عملية الحجر: الاحتلال يغلق غرفة الأسير أبو بكر
· المتعافون من كورونا في القدس خلال اليومين الأخيرين أكثر من المصابين به
· ابنة صائب عريقات: الأطباء يطمئنوننا ووالدي يستجيب لعلاج الرئتين
· تهليل إسرائيلي بـ"عائق الأنفاق" في غزة.. ومساع لإطالة أمد التهدئة
· الاحتلال يقصف في غزة
· الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و2.7% من الفحوصات موجبة
· الاحتلال يدعي اكتشاف نفق هجومي جنوبي قطاع غزة
· تأجيل انعقاد كابينيت كورونا.. خلافات حول فتح جهاز التعليم
·
وكالة وفا
· 87 يوماً على إضراب الأسير ماهر الأخرس
· كورونا عالميا: نحو مليون و130 ألف وفاة و41 مليونا و43 ألف إص ...
· الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من بيت لحم
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