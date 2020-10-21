النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2652 ) الأربعاء 21/10/2020

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لليوم الـ87 على التوالي..الأسير الأخرس يواصل معركة الأمعاء الخاوية.. وحملات التضامن تتصاعد

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مذكرة تفاهم إماراتية إسرائيلية لنقل النفط من الخليج للأسواق الأوروبية

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· تركيا توقف فلسطينياً بتهمة التجسس لمصلحة الإمارات

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مذكرة تفاهم إماراتية إسرائيلية لنقل النفط من الخليج للأسواق الأوروبية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

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جريدة فلسطين

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خاص "فلسطين" تكشف تزويد بلدية الخليل حواجز لجيش الاحتلال بالكهرباء

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مليون و130 ألف وفاة و41 مليوناً و43 ألف إصابة بـ"كورونا" عالمياً

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"حماس" تنفي علاقتها بتجمع يحمل اسم مؤسسها "الياسين" في فرنسا

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الاحتلال يدعي اكتشاف نفق هجومي جنوبي قطاع غزة

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الاحتلال يحول القيادي "يوسف" للاعتقال الإداري 6 أشهر

القدس

· الاحتلال يغلق غرفة الأسير أبو بكر في جنين

· اعتقالات واقتحامات في بيت لحم

· غانتس: غيرنا معادلة العمل ضد غزة ولن يمر شيء بدون عقاب

· زيادة صادمة بالوحدات الاستيطانية في "عيتص افرايم" المقامة على أراضي "مسحة" بسلفيت

الحياة الجديدة

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صحيفة الأيام

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وكالة الراي

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وكالة صفا

· نفت أي علاقة بتجمع الشيخ ياسين أو برئيسه حماس: ما يحدث في فرنسا معركة داخلية لسنا طرفًا فيها

سما نيوز

· فلسطين اليوم

· لليوم الـ87 على التوالي..الأسير الأخرس يواصل معركة الأمعاء الخاوية.. وحملات التضامن تتصاعد

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عرب 48

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وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

· 21 تشرين أول (أكتوبر)

· 2004م اغتيال القائدين القساميين عدنان الغول وعماد عباس، وكتائب القسام تقتل ضابطاً إسرائيلياً في هجوم على محور صلاح الدين في رفح.

· 2002م عملية استشهادية لسرايا القدس أدت إلى مقتل 14 جندياً إسرائيلياً وإصابة أكثر من 45 منهم 5 إصاباتهم خطيرة وقد وقعت العملية بسيارة مفخخة قادها شبان وانفجرت في حافلة جنود.

· 1990م حركة الجهاد الإسلامي تنفذ عملية في القدس قيام المجاهد عامر أبو سرحان من حركة الجهاد الإسلامي من سكان بيت لحم بقبل 3 من الإسرائيليين في مدينة القدس وتم إلقاء القبض عليه وحكم عليه 3 مرات بمدى الحياة وهدموا بيته وذلك انتقاماً لشهداء مجزرة الأقصى بتاريخ 8/10/1990م.

· 1986 م اغتيال العميد منذر أبو غزالة عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في اليونان لدى انفجار قنبلة في سيارته. يعتقد أن الحادث من تدبير جهاز الاستخبارات "موساد" الإسرائيلي.

· 1982م مإدانة المتطرف اليهودي ليزر بتهمة التخطيط لنسف قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف.

· 1967م إغراق المدمرة الإسرائيلية "إيلات" على يد البحرية المصرية.

· 1948م إسرائيل تفرض الحكم العسكري على المناطق العربية سوية مع قيام إسرائيل وسوية مع سريان سيادتها على المناطق الفلسطينية التي سيطرت عليها القوات اليهودية في مرحلة القتال عام 1948 في ذلك التاريخ تم تحديد خمسة حكام عسكريين في المناطق الفلسطينية التي تم السيطرة عليها وفي مناطق (الناصرة، الجليل الغربي، الرملة، اللد النقب).

· 1944 م سلطات الانتداب البريطانية في فلسطين تنفي 251ممعتقلا من الفلسطينيين في سجني اللطرون وعكا إلى أرتيريا للحيلولة دون أنشطتهم المناهضة للاحتلال الإنكليزي.

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