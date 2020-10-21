وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يؤكد الجهوزية التامة للعودة الآمنة للمدارس في المرحلة الثانية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تفتتح الدورة الرابعة في مكافحة العدوى بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة وديوان الموظفين العام ينهيان الاستعداد لمقابلات التوظيف وكالة الرأي الفلسطينية "الأغا" يدعو لرفض صفقة القرن والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية النائب سلامة: صمود الأسير الأخرس رسالة انتصار على السجان وكالة الرأي الفلسطينية المستشار عابد يناقش سبل التعاون بين القضاء وبلدية المغازي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية القرارة تطلق تطبيق "وقاية" لتتبع المصابين بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف كمية من فاكهة "الرمان" لا تصلح للاستخدام الآدمي وكالة الرأي الفلسطينية "جفت الزيتون".. مصدر رزقِ لعائلات أنهكها الفقرُ والحصار وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"صبري": زيارة المطبعين للأقصى لا تقل عن اقتحام المستوطنين له

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:59

9999072439
9999072439

فلسطين المحتلة - الرأي

قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، إن الزيارات التطبيعية للمسجد الأقصى المبارك لا تقل خطورة عن اقتحام المستوطنين للمسجد والقدس

وأشار صبري إلى أن الزيارات الأخيرة لبعض المطبعين لمدينة القدس المحتلة، هي نتيجة واضحة لجريمة التطبيع وأحد إفرازاتها ومخرجاتها العاجلة.

وشدّد صبري على أن أي وفد يصل القدس من خلال التطبيع، لا يقل ضرراً عن أي اقتحام يقوم به المستوطنون لساحات المسجد الأقصى.

وأضاف صبري: "الزيارات التطبيعية مرفوضة جملة وتفصيلًا وعلى كافة الأنظمة أن ترجع إلى صوابها وتعود للرواية الإسلامية عن المسجد الأقصى، وليس الرواية اليهودية".

وأضاف: "من المعيب أن تدخل تلك الوفود تحت الحماية الإسرائيلية، وفي هذا السلوك اعتراف ضمني بشرعية الاحتلال في المدينة".

وأكد صبري أن استجلاب الوفود التطبيعية لم يغير من واقع مدينة القدس ولن يمنح الاحتلال أي شريعة باحتلاله لمدينة القدس والمسجد الأقصى".

يشار إلى أن مدينة القدس شهدت خلال الأيام الأخيرة زيارة وفدين من المطبعين على الأقل، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، قابلهم الفلسطينيون بالطرد واللعنات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟