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وقفة في إيرلندا مساندة للأسير المضرب ماهر الأخرس

21 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:16

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فلسطين المحتلة - الرأي

نظمت حملة التضامن الإيرلندي الفلسطيني "IPSC"، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية لنصرة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، لليوم 87 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة أمام متحف دبلن في إيرلندا، أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها شعارات تدعم وتساند الأسير في معركته في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد أن رفض الاحتلال طلب محاميته نقله إلى أحد المستشفيات الفلسطينية، فيما اتسعت فعاليات دعمه وإسناده في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

ويرفض الاحتلال نقل الأسير الأخرس إلى مستشفى فلسطيني، يواصل سياسة التجاهل لمطلبه بالحرية مقابل إنهاء إضرابه رغم تدهور صحته.

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