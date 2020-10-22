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لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة العامة تحقق في 407 قضية وتوقف 71 متهماً

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:39

النيابة العامة تحقق في 407 قضية وتوقف 71 متهماً
النيابة العامة تحقق في 407 قضية وتوقف 71 متهماً

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً فى407 قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 21 أكتوبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الأربعاء، في 52 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 355 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل امس الأربعاء، أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، كما لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، أنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، الى جانب توقيف 71 متهماً على مختلف القضايا المذكورة .

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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