الشق المدني بالداخلية يجري أكثر من 100 مسحة لفحص كورونا لموظفيه

غزة- الرأي

أجرت وزارة الداخلية _ الشق المدني عدة فحوصات لوباء كورونا بواقع 106 عينة لموظفيها وبعض زوار صالات استقبال الجمهور وبعض العاملين بمكاتب كتبة العرائض، وذلك بالتعاون مع دائرة الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة بغزة .

من جانبه أفاد أ. محمود سالم محمود مدير عام مديرية داخلية خانيونس أن الطواقم الطبية أجرت فحص 50 عينة للموظفين والمواطنين المتواجدين في داخل المديرية وكانت النتائج سلبية .

بدوره، أكّد نبيل قنيطة مدير عام داخلية الشمال أن الطواقم الطبية أجرت فحص 56 عينة من موظفي المديرية وكذلك من العاملين في مكاتب كتبة العرائض .

الجدير ذكره أن مديريات الشق المدني تواصل تقديم خدماتها للمواطنين متخذة كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والتي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة

