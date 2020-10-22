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بالتعاون مع دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة

الشق المدني بالداخلية يجري أكثر من 100 مسحة لفحص كورونا لموظفيه

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:50

الشق المدني بالداخلية يجري أكثر من 100 مسحة لفحص كورونا لموظفيها
الشق المدني بالداخلية يجري أكثر من 100 مسحة لفحص كورونا لموظفيها

غزة- الرأي

أجرت وزارة الداخلية _ الشق المدني عدة فحوصات لوباء كورونا بواقع 106 عينة لموظفيها وبعض زوار صالات استقبال الجمهور وبعض العاملين بمكاتب كتبة العرائض، وذلك بالتعاون مع دائرة الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة بغزة .
من جانبه أفاد أ. محمود سالم محمود مدير عام مديرية داخلية خانيونس أن الطواقم الطبية أجرت فحص 50 عينة للموظفين والمواطنين المتواجدين في داخل المديرية وكانت النتائج سلبية .
بدوره، أكّد نبيل قنيطة مدير عام داخلية الشمال أن الطواقم الطبية أجرت فحص 56 عينة من موظفي المديرية وكذلك من العاملين في مكاتب كتبة العرائض .
الجدير ذكره أن مديريات الشق المدني تواصل تقديم خدماتها للمواطنين متخذة كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والتي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة
 

الشق المدني بالداخلية يجري أكثر من 100 مسحة لفحص كورونا لموظفيها 122110697_2713370142208526_5221917812462569256_o
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