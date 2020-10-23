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الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ89

23 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:10

DVMgr
DVMgr

الداخل المحتل-الرأي

واصل الأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس (49 عاماً) من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 89 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الأسير الأخرس يقبع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي رافضاً إجراء الفحوصات الطبية رغم معاناته من وضع صحي شديد التدهور، ويعاني من نقص حاد في الوزن وتشنجات في أرجاء جسده وحالات إغماء متقطعة.

ويقبع الأخرس في مستشفى كابلان بالداخل المحتل بوضع صحي خطير جداً، ولا يزال يرفض تناول المدعمات، ويعاني من آلام شديدة في الرأس والمعدة ولا يقوى على الحركة، بينما حذر الأطباء من توقف قلبه بشكل مفاجئ.

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