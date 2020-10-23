صحة رام الله: 4 وفيات و513 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيلها 4 وفيات، و513 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و609 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في فلسطين، أن الوفيات الجديدة هي لمواطن (55 عاما) من بيت دجن بمحافظة نابلس، ومواطن (58 عاما) من منطقة فصايل بمحافظة أريحا والأغوار، ومواطنة (82 عاما) من السموع بمحافظة الخليل، إضافة لمواطن (62 عاما) من غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (55)، نابلس (82)، بيت لحم (46)، قلقيلية (5)، رام الله والبيرة (41)، جنين (32)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (18)، طولكرم (37)، طوباس (2)، قطاع غزة (96)، ضواحي القدس (19)، مدينة القدس (68).

وفيما يتعلق بحالات التعافي، أوضحت أنها توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (14)، جنين (65)، قلقيلية (17)، نابلس (8)، طوباس (13)، سلفيت (8)، طولكرم (93)، غزة (88) القدس (48)، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 33 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.