وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنعى العالم الإسلامي د. عبد الستار أبو غدة وكالة الرأي الفلسطينية "الكلب الأخضر" يحيّر صاحبه.. والعلم يفسر الحالة النادرة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تواصل فحص نقاط الضعف في الجدار "تحت الأرضي" وكالة الرأي الفلسطينية الآن يمكنك إلغاء تنبيهات المحادثات على واتس آب للأبد. وكالة الرأي الفلسطينية هكذا يمكنك إعادة التغريد بعد تغييرات تويتر الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية كهرباء غزة: تعطل مفاجئ لخط F7 المغذي لمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية قريبا يمكنك تأمين محادثاتك على واتس آب بأندرويد ببصمة الوجه وكالة الرأي الفلسطينية سيدة بريطانية تكتشف وجود جنين فى بطنها يوم الولادة وكالة الرأي الفلسطينية 6 أسطح تحمل مخاطر عالية قد تنقل فيروس كورونا منها وكالة الرأي الفلسطينية 90 يومًا على نضاله من أجل الحرية.. الأخرس يواجه خطر الموت
أخبار » أخبار الأسرى

90 يومًا على نضاله من أجل الحرية.. الأخرس يواجه خطر الموت

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:09

فلسطين المحتلة - الرأي

 يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري والمطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وقال نادي الأسير أمس الجمعة، إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير الأخرس، بشكل مفاجئ من مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يُحتجز إلى سجن "عيادة الرملة"، وقررت إلغاء قرار تجميد اعتقاله الإداري الذي صدر عن المحكمة العليا في تاريخ الـ23 من أيلول/ سبتمبر الماضي.

واعتبر النادي أن إقدام سلطات الاحتلال على نقله وكذلك إلغاء تجميد اعتقاله الإداري، ما هو إلا تأكيد جديد على خدعة ما يسمى "بتجميد" اعتقاله الإداري، وانتهاء المسرحية التي أدارتها المحكمة العليا للاحتلال طوال الفترة الماضية.

وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الأخرس الذي يواجه وضعًا صحيًا غاية في الخطورة، واحتمالية تعرضه المفاجئ للموت.

يُشار إلى أن الأسير الأخرس (49 عامًا) من جنين، مضرب عن الطعام منذ تاريخ اعتقاله في الـ27 من تموز/ يوليو 2020، رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته أربعة شهور، ومن المفترض أن ينتهي في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أن هذا لا يعني أنه الأمر الأخير فهو قابل للتجديد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟