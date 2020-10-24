غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2655) السبت 24/10/2020

أخبار فلسطينية﻿

فصائل فلسطينية: تطبيع الخرطوم مع تل أبيب “هدية مجانية لإسرائيل”وطعنة جديدة في ظهر…

الرئيس الفلسطيني يثمن مواقف الفاتيكان المؤيدة لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية

حميد: إرتفاع الإصابات في حوسان سببه رفض عمال الداخل إجراء فحص “كورونا”

الاحتلال يقتحم غرفة الأخرس في كابلان ويبلغه بالغاء تجميد الاداري

الرئاسة: لا يحق لأحد التكلم باسم شعبنا وقضيته

أخبار إسرائيلية

تنظيم يهودي يخطط لاعتداءات تستهدف المتظاهرين ضد نتنياهو

إسرائيل لن تعارض بيع طائرات إف-35 الأمريكية للإمارات

القناة «13» للاحتلال الإسرائيلي: الدولة التالية على خط التطبيع هي قطر

نتنياهو: اتفاق السودان تحول هائل

محلل عسكري إسرائيلي: الجدار لن يوقف الهجمات من غزة والحرب ليست حلًا

ضابط إسرائيلي: حماس تبذل جهودًا لتطوير قدراتها

اخبار دولية

«البنتاغون» أقنع الجيش الإسرائيلي بقبول بيع أسلحة متطورة لدول عربية

الولايات المتحدة وإسرائيل يعلنان التزامهما بالعمل مع شركائهما لدعم شعب السودان في تعزيز ديمقراطيته

الصحة العالمية» نمر بمرحلة صعبة من وباء «كورونا»

ترامب: 5 دول تريد اتفاق سلام مع إسرائيل

ترامب: اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل تم بدون قطرة دم في الرمال

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الأخرس على عتبة الشهر الرابع في “معركة الأمعاء الخاوية”.. والصليب الأحمر يحذّر: حالته…

الفلسطينيون يرفضون تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان

الأخرس على عتبة الشهر الرابع في “معركة الأمعاء الخاوية”.. والصليب الأحمر يحذّر: حالته…

الشرق الأوسط

إسرائيل تمدد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

إسرائيل لن تعارض بيع طائرات إف-35 الأمريكية للإمارات

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل

الشروق المصرية

قادة فلسطينيون يدينون اتفاق السلام السوداني مع إسرائيل: «طعنة خطيرة في الظهر»

قناة إسرائيلية: قطر قد تكون الدولة التالية في مسار السلام

الغد الأردنية

الشرق القطرية

إصابة عزام الأحمد ومجدلاني بفيروس كورونا

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

قطف الزيتون في الضفة.. لوحة من الصمود الفلسطيني

تقرير حماس والشعبية تنتقدان إصرار "فتح" على الانتخابات التشريعية أولًا

شبان فلسطينيون يفشِلون كمينًا عسكريًّا في كفر قدوم

مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في الخليل

الأسير "حوشية" يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

"أم الخير" في بلدة يطا تواجه محاولات اقتلاع سكانها

تأسيس مبادرة "فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني"

القدس المحلية

أوقاف غزة تستنكر إساءة صحف فرنسية لنبيّ الإسلام

إخماد حريق في استراحة على بحر شمال قطاع غزة

معاريف: قطر ونفق حماس.. ما بين التطبيع مع إسرائيل والهدوء بغزة

مقتل فتى في الجليل

الرئاسة تدين تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال

حماس والجهاد: اتفاق التطبيع السوداني - الإسرائيلي مؤلم

الحياة الجديدة

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في جالود

مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في يطا

المجلس الوطني: اتفاق تطبيع السودان لن يجلب السلام للمنطقة

الأيام

غزة: سلسلة غارات جوية إسرائيلية تستهدف موقعاً للمقاومة وأراضي زراعية

غزة مونامور" للأخوين ناصر يمثّل فلسطين في الأوسكار

وكالة صفا

القيادي أبو عرة: التطبيع لن يخدم إلا مصالح الاحتلال وتثبيت هيمنته

الخارجية: لا وفيات أو إصابات جديدة بكورونا في جالياتنا

التغيير والإصلاح: إلغاء قرار تجميد الإداري للأسير الأخرس حكم إعدام

إصابة 3 مواطنين بهجوم للمستوطنين جنوب نابلس

الخضري: "إسرائيل" تتجاهل الانتقادات الدولية بمواصلة الاستيطان

حماس: التعليق الأمريكي على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة

نفي إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين وأردنيين في السعودية

وكالة الرأي الفلسطينية

حماس تواصل فحص نقاط الضعف في الجدار "تحت الأرضي"

90 يومًا على نضاله من أجل الحرية.. الأخرس يواجه خطر الموت

النيابة العامة تحقق في 87 قضية متنوعة

التشريعي : اتفاق التطبيع خيانه وتهديد لهوية السودان

فلسطين اليوم

قيادي في حماس: "القسام" يمتلك أوراقاً قوية لإخضاع الاحتلال والإفراج عن أسرانا

مختص بشؤون الاسرى يدعو لتطوير الأداء المساند للأسير ماهر الاخرس

أسير من اليامون يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

سما نيوز

الهيئة المستقلة تخاطب المقررين الخواص بالأمم المتحدة بخصوص الأسير ماهر الأخرس

عرب 48

مؤسسة فلسطينية: العليا الإسرائيلية تلغي قرار نقل الأسير الأخرس

الأسير عزمي نفاع لا يستطيع مضغ الطعام وينتظر عملية جراحية منذ 5 سنوات

الضفة: إصابات جراء قمع الاحتلال واعتداء المستوطنين

وكالة وفا

التربية و"الشرق الأوسط للديمقراطية" يختتمان ا ...

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في جالود

خبير أممي يطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسير ما ...

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