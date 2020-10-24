http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2655) السبت 24/10/2020
أخبار فلسطينية
فصائل فلسطينية: تطبيع الخرطوم مع تل أبيب “هدية مجانية لإسرائيل”وطعنة جديدة في ظهر…
الرئيس الفلسطيني يثمن مواقف الفاتيكان المؤيدة لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية
حميد: إرتفاع الإصابات في حوسان سببه رفض عمال الداخل إجراء فحص “كورونا”
الاحتلال يقتحم غرفة الأخرس في كابلان ويبلغه بالغاء تجميد الاداري
الرئاسة: لا يحق لأحد التكلم باسم شعبنا وقضيته
أخبار إسرائيلية
تنظيم يهودي يخطط لاعتداءات تستهدف المتظاهرين ضد نتنياهو
إسرائيل لن تعارض بيع طائرات إف-35 الأمريكية للإمارات
القناة «13» للاحتلال الإسرائيلي: الدولة التالية على خط التطبيع هي قطر
نتنياهو: اتفاق السودان تحول هائل
محلل عسكري إسرائيلي: الجدار لن يوقف الهجمات من غزة والحرب ليست حلًا
ضابط إسرائيلي: حماس تبذل جهودًا لتطوير قدراتها
اخبار دولية
«البنتاغون» أقنع الجيش الإسرائيلي بقبول بيع أسلحة متطورة لدول عربية
الولايات المتحدة وإسرائيل يعلنان التزامهما بالعمل مع شركائهما لدعم شعب السودان في تعزيز ديمقراطيته
الصحة العالمية» نمر بمرحلة صعبة من وباء «كورونا»
ترامب: 5 دول تريد اتفاق سلام مع إسرائيل
ترامب: اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل تم بدون قطرة دم في الرمال
أخبار عربية
الإمارات ترحب بقرار السودان مباشرة العلاقات مع إسرائيل
منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار هجوم فرنسا على مشاعر المسلمين
مظاهرة ضد التطبيع في الخرطوم وحراك لتشكيل جبهة مناهضة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الضفة تنتفض رفضا للاستيطان .. والشبان يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة
الأخرس على عتبة الشهر الرابع في “معركة الأمعاء الخاوية”.. والصليب الأحمر يحذّر: حالته…
الفلسطينيون يرفضون تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان
الأخرس على عتبة الشهر الرابع في “معركة الأمعاء الخاوية”.. والصليب الأحمر يحذّر: حالته…
الشرق الأوسط
إسرائيل تمدد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس
الخليج الإماراتية
الإمارات ترحب بقرار السودان مباشرة العلاقات مع إسرائيل
الاهرام المصرية
إسرائيل لن تعارض بيع طائرات إف-35 الأمريكية للإمارات
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل
الشروق المصرية
قادة فلسطينيون يدينون اتفاق السلام السوداني مع إسرائيل: «طعنة خطيرة في الظهر»
قناة إسرائيلية: قطر قد تكون الدولة التالية في مسار السلام
الغد الأردنية
الأميركيون الفلسطينيون يريدون ذهاب ترامب، لكن لديهم مشاكل مع بايدن
الاحتلال يمدد اعتقال الأسير الأخرس.. والمستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون
منطقة صحراوية وسط صراع بين البدو والجيش الإسرائيلي
عائلة صائب عريقات: وضعه الصحي ما زال حرجا
تسجيل وفاة و96 إصابة بكورونا بقطاع غزة
الشرق القطرية
بعد منع استمر شهرا.. أكثر من 15 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة بساحات الأقصى
إصابة عزام الأحمد ومجدلاني بفيروس كورونا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
قطف الزيتون في الضفة.. لوحة من الصمود الفلسطيني
تقرير حماس والشعبية تنتقدان إصرار "فتح" على الانتخابات التشريعية أولًا
شبان فلسطينيون يفشِلون كمينًا عسكريًّا في كفر قدوم
مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في الخليل
الأسير "حوشية" يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال
"أم الخير" في بلدة يطا تواجه محاولات اقتلاع سكانها
تأسيس مبادرة "فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني"
القدس المحلية
أوقاف غزة تستنكر إساءة صحف فرنسية لنبيّ الإسلام
إخماد حريق في استراحة على بحر شمال قطاع غزة
معاريف: قطر ونفق حماس.. ما بين التطبيع مع إسرائيل والهدوء بغزة
الرئاسة تدين تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال
حماس والجهاد: اتفاق التطبيع السوداني - الإسرائيلي مؤلم
الحياة الجديدة
مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في جالود
مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في يطا
المجلس الوطني: اتفاق تطبيع السودان لن يجلب السلام للمنطقة
الأيام
غزة: سلسلة غارات جوية إسرائيلية تستهدف موقعاً للمقاومة وأراضي زراعية
غزة مونامور" للأخوين ناصر يمثّل فلسطين في الأوسكار
وكالة صفا
إحصائية: إصابات بـ 30 نقطة مواجهة مع الاحتلال بالضفة والقدس
القيادي أبو عرة: التطبيع لن يخدم إلا مصالح الاحتلال وتثبيت هيمنته
الخارجية: لا وفيات أو إصابات جديدة بكورونا في جالياتنا
التغيير والإصلاح: إلغاء قرار تجميد الإداري للأسير الأخرس حكم إعدام
إصابة 3 مواطنين بهجوم للمستوطنين جنوب نابلس
الخضري: "إسرائيل" تتجاهل الانتقادات الدولية بمواصلة الاستيطان
حماس: التعليق الأمريكي على إضراب الأسير الأخرس يعبر عن منطق البلطجة
نفي إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين وأردنيين في السعودية
وكالة الرأي الفلسطينية
156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
حماس تواصل فحص نقاط الضعف في الجدار "تحت الأرضي"
90 يومًا على نضاله من أجل الحرية.. الأخرس يواجه خطر الموت
بحر يستنكر تحويل النائب حسن يوسف للاعتقال الإداري
الأوقاف تستنكر نشر صحف فرنسية رسوم مسيئة للرسول
النيابة العامة تحقق في 87 قضية متنوعة
التشريعي : اتفاق التطبيع خيانه وتهديد لهوية السودان
حماية المستهلك تقوم بـ143 زيارة تفتيشية للمحال التجارية
فلسطين اليوم
الشيخ عزام: تطبيع السودان مع الاحتلال طعنة جديدة للأمة وقادتها تُغفل شعوبها
قيادي في حماس: "القسام" يمتلك أوراقاً قوية لإخضاع الاحتلال والإفراج عن أسرانا
مختص بشؤون الاسرى يدعو لتطوير الأداء المساند للأسير ماهر الاخرس
أسير من اليامون يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال
سما نيوز
قناة عبرية : محمد بن سلمان هو الأكثر حبًا ودعمًا لـ "إسرائيل"
ترامب: متأكد أن السعودية ستنضم لاتفاق السلام مع إسرائيل قريبا
الهيئة المستقلة تخاطب المقررين الخواص بالأمم المتحدة بخصوص الأسير ماهر الأخرس
عرب 48
مؤسسة فلسطينية: العليا الإسرائيلية تلغي قرار نقل الأسير الأخرس
الأسير عزمي نفاع لا يستطيع مضغ الطعام وينتظر عملية جراحية منذ 5 سنوات
الضفة: إصابات جراء قمع الاحتلال واعتداء المستوطنين
وكالة وفا
التربية و"الشرق الأوسط للديمقراطية" يختتمان ا ...
مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في جالود
خبير أممي يطالب إسرائيل بالإفراج عن الأسير ما ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 24 تشرين أول (أكتوبر)
- 2004م قصف مروحي على مدينة خان يونس استشهاد مواطنين بينهم شقيقان وشرطيان و16 جريحاً في مدينة خان يونس حيث استشهد الشقيقان من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي زياد وعمرو سليمان أبو مصطفى 20.19 عاماً والشرطيان هما أمين عطا الهور 25 عاماً وحسام إبراهيم 24 عاماً إثر قصف طائرة إسرائيلية وفي منتصف الليل تقريباً أطلقت مروحية إسرائيلية نيرانها على تجمع مدنيين في منطقة الزعاربة مما أدى إلى استشهاد محمد فوزي برهم زعرب 24 عاماً
- 2003م عملية مشتركة في "نتساريم" كتائب القسّام و سرايا القدس تتبنّيان هجوماً مشتركاً على مستوطنة "نتساريم" في قطاع غزة، و أدّى الهجوم إلى مصرع 3 صهاينة و جرح 5 آخرين، واستشهد القسّاميّ سمير محمد حامد فودة (22معاماً) فيما تمكّن المجاهد الآخر من الانسحاب.
- 2002م احتجاج أسرى فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية إصابة أكثر من 27 معتقلاً فلسطينياً في سجن النقب واحتراق بعض الغرف والخيام وأقسام من المعتقل في مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي احتجاجاً على قيام السلطات الإسرائيلية بنقل 3 معتقلين إلى سجن نفحة الصحراوي.
- 2001م مجزرة بيت ريما قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في بيت ريما أدت إلى استشهاد خمسة فلسطينيين من أفراد الشرطة الفلسطينية.
- 1995 م الكونغرس الأمريكي يوافق على نقل سفارة الولايات المتحدة لدى الدولة العبرية إلى القدس الغربية بأغلبية ثلاثة وتسعين صوتاً ومعارضة خمسة أصوات فقط، ويرفع توصية إلى الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون" بتطبيق القرار الذي عمل على تأجيله دورياً كل ستة أشهر، إلى أن خلفه الرئيس جورج دبليو بوش عام 2001، واستمر في تأجيل تطبيقه. أصدر الكونغرس الأمريكي في الأول من تشرين أول (أكتوبر) 2002مقانوناً يقضي بالاعتراف بمدينة القدس - بشقيها الغربي والشرقي المحتلين - "عاصمة موحدة لإسرائيل"، وقد وقع الرئيس الأمريكي بوش هذا القانون فور صدوره.
- 1973م القوات الإسرائيلية تخترق خطوط الجيش المصري في الدافر سوار وتعبر إلى الضفة الغربية لقناة السويس.
- 1922م سلطات الانتداب البريطانية تجري أول إحصاء سكاني في فلسطين يظهر أن مجموع السكان 757 ألفاً و182منسمة, بينهم 87.6 في المائة من العرب الفلسطينيين, و11مفي المائة من اليهود من المقيمين والمستوطنين, و1.4 في المائة من أعراق أخرى.
- 1917م الجنرال البريطاني اللينبي يصدر منشوراً عسكرياً يدعو الأهالي في المناطق المحتلة إلى الامتناع عن كل عمل يعيق الراحة العامة ومساعدة أعداء بريطانيا وحلفائهم.