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حماس تستنكر تبرير فرنسا نشر رسوم المسيئة للرسول

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:26

حماس تستنكر تبرير فرنسا نشر الرسوم المسيئة للرسول
حماس تستنكر تبرير فرنسا نشر الرسوم المسيئة للرسول

غزة – الرأي:

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التصريحات الرسمية وغير الرسمية في فرنسا التي تبرر وتدعم نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، تحت حجة حرية التعبير عن الرأي. 

وأكدت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت، أن الإساءة للأديان والرسل جميعا، لا تندرج تحت حرية الراي والتعبير، بل تعزز ثقافة الكراهية والشقاق بين البشر. 

وقالت إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بعث رحمة للعالمين، وأكد في كثير من وصاياه قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر.

وحذرت حماس من تداعيات استمرار هذا السلوك، وخاصة من المستوى الرسمي في فرنسا، الجمهورية التي بنيت ثورتها على قيم "الإخاء والحريّة والتسامح". 

ونوهت إلى أن هذا السلوك المدان يدفع نحو الصدام بين الشعوب والدول، في الوقت الذي نحن في أمس الحاجة فيه إلى قيم التسامح والتعايش، والذي سينعكس سلبا على الأمن والسلم الدوليين.

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