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عائلة الأسير الأخرس تعلن إضرابها عن الطعام

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:33

الضفة المحتلة-الرأي:

 أعلنت عائلة الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) المضرب عن الطعام لليوم الـ90 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، إضرابها عن الطعام، من أمام الغرفة التي يقبع فيها في مستشفى "كبلان".

وأكدت زوجة الأسير الأخرس أنها ووالدة الأسير السبعينية وأبناءه الثلاثة دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام اليوم السبت، اسنادا له.

وأوضحت أنها تتواجد مع عائلته أمام الغرفة التي يقبع فيها زوجها في مستشفى "كبلان" منذ يوم أمس، ولم يسمح لها بزيارته او الاطلاع على وضعه الصحي.

وكانت سلطات الاحتلال، قررت أمس إلغاء "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير الأخرس الذي اصدرته في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويعاني الأخرس من وضع صحي خطير للغاية، وحالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته.

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