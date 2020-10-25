أتلتيكو مدريد يقهر ريال بيتيس بثنائية فى الدوري الإسباني

حقق أتلتيكو مدريد، فوزا ثمينا، على ضيفه فريق ريال بيتيس، بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

افتتح ماركوس لورينتى، أهداف أتلتيكو مدريد، فى الدقيقة 46 من زمن المباراة.

وأضاف النجم الأوروجوايانى لويس سواريز، هدف الروخى بلانكوس الثانى، فى الدقيقة الأولى من الوققت بدل من الضائع للمباراة.

وتعرض مارتن مونتويا لاعب ريال بيتيس للطرد فى الدقيقة 71، ليكمل فريقه اللقاء بـ10 لاعبين.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 11 نقطة ليحتل المركز الثانى بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، ولديه مباراتين مؤجلتين، فى حين يتواجد ريال بيتيس فى المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

وتعرض أتلتيكو مدريد، لهزيمة ثقيلة، مساء الأربعاء الماضى، برباعية نظيفة، أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، فى أولى جولات مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد حقق انتصارا ثمينا على برشلونة فى مواجهة الكلاسيكو فى ملعب "كامب نو" فى وقت سابق اليوم.