علماء يعثرون على طائر به خصائص أنثوية وذكورية



فى مفاجأة مذهلة، عثرباحثون في محمية طبيعية بولاية بنسلفانيا الأمريكية على طائر مغرد نادر، نصف جيناته ذكورية والنصف الآخر أنثوية، ويتميزالطائرالنادربأنه ثنائي الجنس، حيث ينقسم جسمه مناصفة إلى خصائص ذكورية في الجانب الأيمن، وخصائص أنثوية في الجانب الأيسر، وفقا لموقع "سبوتنيك".





ويمكن تحديد جنس طائر "جروسبيك" من لونه؛ حيث يكون لون ريش أجنحة الذكور سوداء وبها بقع وردية، بينما أجنحة الإناث تميل للون البني وبها بقع صفراء، إلا أن الطائر النادر الذي عثر عليه الباحثون، يصطبغ ريش الأجنحة باللون الأسود وعليه بقع وردية وبقعة على الصدر في الجانب الأيمن، بينما يظهر على الجانب الأيسر الرئيس البني والبقع الصفراء التي تميز الإناث.





وأكد الباحثون على الرغم من أن ثنائية الجنس غير شائعة ووجودها نادر، إلا أنها أمر طبيعي للغاية، وأشار العلماء إلى أن الطائر قد يكون قادرا على الإنجاب بالتزاوج مع ذكور أو إناث، كما أن ثنائية الجنس تعد شائعة في الطيور والحشرات والثعابين والقشريات.

