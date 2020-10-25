أوقاف غزة تشارك في مؤتمر "نعم للمصالحة...نعم لإنهاء الانقسام"

غزة- الرأي

شاركت مديرية أوقاف غزة في مؤتمر "نعم للمصالحة...نعم لإنهاء الانقسام، والذي نظمه ملتقي علماء فلسطين، في المسجد العمري الكبير في غزة.

جاء ذلك بحضور ومشاركة عدد من العلماء، وخلال كلمته صباح اليوم الأحد، أكد د. محمد سالم مدير أوقاف غزة، علي ضرورة توحيد جهود الكل الفلسطيني, للوقوف صفاً واحداً في وجه المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد سالم على ضرورة دعم خطوات المصالحة الفلسطينية التي انطلقت مؤخراً بين الفصائل في الضفة و الجمهوريتين اللبنانية والتركية.

كما ودعا سالم الى العمل على تجاوز كافة العوائق التي يمكن أن تحول دون تحقيق المصالحة. منوهاً أن المصالحة باتت فريضة شرعية وضرورة فلسطينية.