غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2656) الاحد 25/10/2020

أخبار فلسطينية﻿

الأسير الأخرس يواصل إضرابه لليوم الـ91

حماس: دعم نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد في فرنسا يدفع نحو الصدام بين الشعوب

"فلسطينيو الخارج" يستهجن تطبيع حكومة السودان المؤقتة مع الاحتلال

"سرايا القدس" تعلن حالة النفير بعد تدهور حياة الأخرس

عائلة صائب عريقات: لا تغيير على وضعه الصحي

اشتية يؤكد خلال لقائه وفداً من منظمات حقوق الإنسان صون الحريات العامة

أخبار إسرائيلية

توقعات في تل أبيب بتطبيع مع الدوحة

وزير خارجية إسرائيل يدعو المزيد من الدول العربية والفلسطينيين للسلام

نتنياهو: نحن نغير خريطة الشرق الأوسط.. والاتفاقيات مع الدول العربية تنهي عزلة إسرائيل الجغرافية

إسرائيل: تواصل الاحتجاجات ضد نتنياهو للأسبوع الـ18 على التوالي

إسرائيل: بيع الأسلحة الأمريكية للإمارات ليس شرطا مسبقا لاتفاق السلام

إسرائيل: 692 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 309.3 ألف حالة

كابنيت الكورونا الإسرائيلي يجتمع غدًا لتخفيف مزيد من القيود

نتنياهو يتحدث عن انضمام دول أُخرى لاتفاقات التطبيع وترجيحات بأن تكون عُمان

اخبار دولية

دعم دولي للسودان بعد قرار التطبيع مع إسرائيل «تحضيراً للسلام»

جوتيريش يتحدث عن آماله لما بعد اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان

مسئول أمريكى: الاتفاق السودانى الإسرائيلى يشمل إدراج «حزب الله» على قائمة الإرهاب

الخارجية الألمانية ترحب باتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان

أخبار عربية

السودان وإسرائيل تتفقان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية

الأردن يقرر فتح المعابر مع

وزير العدل السودانى: العلاقات مع إسرائيل ستعود على السودانيين بمنافع كثيرة الأردن يقرر فتح المعابر مع الضفة الغربية وزير العدل السودانى: العلاقات مع إسرائيل ستعود على السودانيين بمنافع كثيرة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

استشهاد فلسطيني في اعتداء مستوطنين وسط الضفة

الرئاسة الفلسطينية: التطبيع مع إسرائيل لن يغيّر من ثوابتنا

الشرق الأوسط

اتفاق السودان وإسرائيل يوجه ضربة أخرى لـ«حماس»

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

الخارجية الألمانية ترحب باتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان

القناة «13» للاحتلال الإسرائيلي: الدولة التالية على خط التطبيع هي قطر

الشروق المصرية

الأردن يقرر فتح المعابر مع الضفة الغربية

اتفاق السلام مع إسرائيل يثير غضب المعارضة السودانية

الغد الأردنية

فشل مبادرات إنهاء الانقسام الفلسطيني .. غياب الإرادة السياسية أم تحديات محبطة؟

غزة: وفاة و156 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الشرق القطرية

السودان منقسم حول الاتفاق مع إسرائيل

أسير فلسطيني يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 90 على التوالي

موقع بريطاني: مصر وراء تعثر الانتخابات الفلسطينية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

استشهاد فلسطيني تعرض للضرب المبرح من قِبل الاحتلال

إلا رسول الله.. فلسطين تنتفض غضباً على الإساءة الفرنسية للإسلام

عائلة الأسير الأخرس تعلن إضرابها عن الطعام

ما هي تطورات وضعه الصحي لصائب عريقات؟

وقفة تضامنية لفلسطينيي الداخل أمام مشفى للاحتلال دعمًا للأسير الأخرس

شبان يتصدون لهجوم مستوطنين على عصيرة القبلية

كيف انضمت الخرطوم إلى محور التطبيع؟

القدس المحلية

قتلوه بأعقاب البنادق.. شهيد من يتما في ترمسعيا

والدة الأسير الأخرس تصر على رؤيته وابنته تقوى تصرخ في وجه السجان لتزوره

عدة اصابات بحادث سير غرب نابلس

أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال

غزة: الإعلان عن التوصل لحل تجريبي لأزمة المولدات التجارية

غزة: استعدادات لاستئناف الدراسة والأونروا تستمر بالتعليم عن بعد

الحياة الجديدة

تقديرات إسرائيلية: لا مزيد من اتفاقيات التطبيع قبل الانتخابات

السفيرة أمل جادو.. من أزقة مخيم عايدة إلى هرم الدبلوماسية الفلسطينية

الأيام

سرايا القدس" تعلن حالة النفير وإطلاق بالونات متفجرة شرق القطاع

صحة الأخرس في وضع شديد الخطورة وأسرته تضرب عن الطعام أمام غرفته

غزة: استمرار حظر التجول المسائي وتشديد إغلاق ثلاث مناطق بالقطاع

كورونا" في فلسطين: 4 وفيات ورصد 410 إصابات جديدة

الأردن يقرر فتح جسري الملك حسين والشيخ حسين اعتباراً من الخميس المقبل

نتنياهو: وفد إسرائيلي يزور السودان قريباً لاستكمال اتفاق التطبيع

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو ومواجهات مع الشرطة

عائلة عريقات: لا تغيير على وضعه الصحي

وكالة صفا

نتنياهو: رسمنا خريطة الشرق الأوسط من جديد

بالصور وقفة لـ"الشعبية" في رفح تضامنًا مع الأسير الأخرس

بالصور وقفة لحماس في رفح رفضًا للإساءة الفرنسية للنبي محمد

بالصور وقفة لقوى رفح رفضًا للتطبيع السوداني

إصابة مواطن بهجوم مستوطنين جنوبي نابلس

الجهاد: تصريحات ماكرون عن الإسلام بذيئة وعنصرية حاقدة

"الديمقراطية" تدعو لبناء جبهة عريضة لرفض التطبيع في السودان

وكالة الرأي الفلسطينية

الشرطة البحرية تُنقذ "مواطنين" من الغرق وتضبط سمكاً فاسداً

النيابة العامة تحقق في 139 قضية وتوقف 29 متهماً

حريق كبير في أحراش وادي القف غرب الخليل المحتلة

فلسطين اليوم

مستوطنون يعتدون على عائلة الأسير ماهر الأخرس في مشفى كابلان

حاجز "بيت إكسا" مغلق بقرار من الأحتلال

محامي أصحاب المولدات يكشف تفاصيل الاتفاق على التسعيرة مع اللجنة الحكومية

"مغاربيون ضد التطبيع": فلسطين قضية الأمة جمعاء و"اسرائيل" كيان معاد للأمة

الإعلام الإسرائيلي يسلط الضوء على نفير سرايا القدس

سما نيوز

أول تعقيب رسمي فلسطيني على الرسومات الكاريكاتيرية الفرنسية المسيئة للرسول محمد

تقرير استخباري :غزة الهدف الاول لاتفاق التطبيع الاسرائيلي السوداني

عرب 48

بيتسابالا بطريركًا جديدًا للبطريركية اللاتينية في القدس

الصحة الفلسطينيّة: الحالة الوبائيّة في فلسطين مستقرة

مؤسسة فلسطينية: العليا الإسرائيلية تلغي قرار نقل الأسير الأخرس

وكالة وفا

الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي آخر شمال بيت لحم

مصرع شاب بحادث سير في قلقيلية

عائلة صائب عريقات: لا زال يتنفس باستخدام جهاز ...

"الرئاسية لشؤون الكنائس" تهنئ المطران بيتسابا ...

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