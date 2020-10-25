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الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 91

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:39

غزة- الرأي:

يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عامًا) من بلدة سيلة الظهر جنوبي جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 91 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى بأن الأخرس يمكث حاليًا في القسم الباطني بمشفى " كابلان" بوضع صحي حرج جدًا، ويعاني من أوجاع شديدة في كافة أنحاء جسده.

وأكدت أن الأسير الأخرس يعاني من أوجاع مخيفة ولا يرى وسمعه ضعيف جدًا، وهناك ضغط على القلب وأوجاع قوية برأسه وفي كل أنحاء جسده، ورعشة قوية.

وأضافت أنه عندما قررت سلطات الاحتلال نقله من مشفى "كابلان" إلى سجن "عيادة الرملة" الثانية ظهرًا قام ثلاثة سجانين بحمله ووقع منهم على الأرض وحملوه على عربة ونقلوه لغرفة معزولة، وفقد وعيه حتى الساعة الخامسة مساءً.

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