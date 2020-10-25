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السياحة تنفذ جولة على المنشآت السياحية بشارع الرشيد والكورنيش

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:22

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غزة-الرأي

أكدت وزارة السياحة والاثار ان طواقمها واصلت جولاتها التفقدية للمنشآت السياحية بهدف ضبط الالتزام بقرارات الطوارئ وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة، حيث أجرت جولة تفتيش ومتابعة على المنشآت السياحية في شارع الرشيد ومنطقة الكورنيش غرب غزة .
وقالت الوزارة ان طاقمها اجرى برفقة مباحث السياحة والاثار، جولة تفتيش ومتابعة ميدانية على معظم المنشآت السياحية من الأكشاك الموجودة على الكورنيش والكافيهات والاستراحات الشاطئية وغيرها في شارع الرشيد، مشيرة الى أنها نفذت جولة صباحية للتأكد من التزامها بإجراءات الوقاية والسلامة، وجولة مسائية للتأكيد من الإغلاق التام الساعة السابعة والنصف مساءً وفق التوقيت الشتوي حسب تعليمات لجنة الطوارئ.
وأشارت الوزارة الى أنها شددت على أصحاب المنشآت كافة على اختلافها بضرورة التقيد بإجراءات السلامة بشكل كامل، وحذرتهم من الاستهتار و التجاوز كون نتائجها ستكون كارثية على صحة المواطنين وتسهل انتشار جائحة كورونا داخل المجتمع، كما الزمتهم بالتوقيع على تعهدات للتقيد بالتعليمات .
وجددت الوزارة التزامها بتنفيذ جولات التفتيش والمتابعة للحفاظ على سلامة المجتمع ، جنباً الى جنب مع باقي المؤسسات و الوزارات الحكومية والقطاع الخاص للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا والحد من انتشار فيروس كورونا .
 

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