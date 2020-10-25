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وفد قيادي من حماس يغادر غزة متوجهًا للقاهرة

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:27

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

غادر وفد قيادي من حركة حماس اليوم الأحد قطاع غزة متوجها إلى القاهرة للانضمام إلى وفد قيادة الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان وصل "الرأي" إن الوفد يضم كلا من عضوي المكتب السياسي للحركة خليل الحية، وروحي مشتهى، للانضمام إلى وفد قيادة الحركة برئاسة الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، وبمشاركة عضو المكتب السياسي عزت الرشق.

وذكر برهوم، أن الوفد سيتباحث مع المسؤولين المصريين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والنقاش في العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومسار المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي، والتطورات الحاصلة مع الاحتلال، والمستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة.

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