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بعد لقاء ابنته

الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 92

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:13

الداخل المحتل- الرأي:

يواصل الأسير ماهر الأخرس معركته البطولية في الإضراب عن الطعام لليوم الـ (92) على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي وسط إصرار عالي على عدم فك إضرابه حتى الحرية والاستقلال.

وقالت مؤسسة "مهجة القدس"، إن محكمة الاحتلال العليا رفضت الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس، وأعادت قرارها السابق بتجميد اعتقاله الإداري دون الإفراج عنه، والاستمرار باحتجازه في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.

ويأتي قرار محكمة الاحتلال العليا، رغم خطورة الوضع الصحي للأسير الأخرس، حيث يحذر الأطباء من انتكاسة على وضعه الصحي في أية لحظة.

وجدد الأسير الأخرس جدد قوته بالأمس، بعد أن تمكن من لقاء ابنته بعد 91 يوماً من الإضراب وتعرض عائلته للتنكيل من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال.

وأشار إلى أنه يستمد القوة والارادة في معركة الكرامة من أبناء شعبنا الفلسطيني ومن عوائل الأسرى والشهداء ومن كل إنسان حر سواء فلسطيني أو عربي أو أوروبي، لافتًا إلى أن دعم الأحرار لي في معركة الكرامة هو دعم لأنفسهم ويشعرني بالفرحة والسرور.

ولسكان قطاع غزة ومقاومتها قال الأخرس: "أهل غزة وقفوا وقفات لم يقفها أحد رغم الحصار".

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