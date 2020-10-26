6 وفيات و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة، تسجيل 6 حالات وفاة، و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية (مواطنة 55 عاماً من سلفيت، مواطنة 76 عاماً من دورا جنوب الخليل، مواطنة 63 عاما من أريحا، مواطنة 75 عاماً من قلقيلية، مواطنة 67 عاماً من العيزرية، مواطن 83 عاما من مجدل بني فاضل بمحافظة نابلس).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (50)، محافظة نابلس (95)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (6)، محافظة رام الله والبيرة (48)، جنين (33)، أريحا والأغوار (13)، سلفيت (14)، طولكرم (25)، طوباس (4)، ضواحي القدس (16)، مدينة القدس (32).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 378 حالة في الضفة الغربية (65 الخليل، 133 بيت لحم، 12 سلفيت، 68 نابلس، 10 قلقيلية، 61 طولكرم، 25 جنين، 4 طوباس)، 192 مدينة القدس.

وأشارت الكيلة إلى أن أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.