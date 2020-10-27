فوائد تناول الكمون على صحة الجسم

يحتوى الكمون على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز الهضم وتقليل الالتهابات ، كما كشفت الأبحاث عن بعض الفوائد الجديدة للكمون ، مثل تعزيز فقدان الوزن وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم والكوليسترول، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن للكمون فوائد عديدة على الصحة وهى:

1:يعززالهضم

أكدت الأبحاث الحديثة أن الكمون قد يساعد في تسريع الهضم، كما يزيد الكمون أيضًا من إطلاق الصفراء من الكبد، حيث تساعد الصفراء على هضم الدهون وبعض العناصر الغذائية في أمعائك.

وبالتالى يساعد الكمون على الهضم عن طريق زيادة نشاط البروتينات الهضمية. قد يقلل أيضًا من أعراض متلازمة القولون العصبي.

2: مصدر غني بالحديد

بذور الكمون غنية بالحديد بشكل طبيعي ، حيث تحتوي ملعقة صغيرة من الكمون المطحون على 1.4 مجم من الحديد ، أو 17.5٪ من الكمية الموصى بها يومياً للبالغين (.

3: يحتوي على مركبات نباتية مفيدة

يحتوي الكمون على الكثير من المركبات النباتية التي ترتبط بفوائد صحية محتملة ، بما في ذلك التربين والفينولات والفلافونويد والقلويدات، العديد من هذه المواد تعمل كمضادات للأكسدة ، وهي مواد كيميائية تقلل الضرر الذي يلحق بجسمك من الجذور الحرة .

تؤدي أكسدة الأحماض الدهنية في الشرايين إلى انسداد الشرايين وأمراض القلب تؤدي الأكسدة أيضًا إلى التهاب في مرض السكري ، ويمكن أن تساهم أكسدة الحمض النووي في الإصابة بالسرطان .

4: قد يساعد في مرض السكري

أظهرت بعض مكونات الكمون أنها تساعد في علاج مرض السكري، حيث أظهرت إحدى الدراسات السريرية أن مكملات الكمون المركزة قد حسنت المؤشرات المبكرة لمرض السكري لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن ، مقارنةً بالعلاج الوهمي .

5: قد يحسن نسبة الكوليسترول في الدم

مكملات الكمون قد حسنت نسبة الكوليسترول في الدم في دراسات متعددة من غير الواضح ما إذا كان استخدام الكمون بكميات صغيرة كتوابل له نفس الفوائد.

6: قد يعزز فقدان الوزن وتقليل الدهون

ساعدت مكملات الكمون المركزة في تعزيز فقدان الوزن حيث يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على حرق الدهون وانقاص الوزن.

7: قد يحارب الالتهابات

يحتوي الكمون على مركبات نباتية متعددة تقلل الالتهاب في دراسات أنابيب الاختبار. ليس من الواضح ما إذا كان يمكن استخدامه للمساعدة في علاج الأمراض الالتهابية لدى الأشخاص.