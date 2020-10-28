كيفية حل الطالب الواجب في برنامج Classroom للاندرويد

برنامج كلاس روم هو عبارة عن برنامج مجاني انشأته جوجل، ليتمكن كل من المعلم والطالب بالتواصل الالكتروني، فمن خلال كوكل كلاس لم تعد هناك حاجة لان يكون المعلمين والطلاب في نفس المكان، لتوصيل الدروس التعليمية، وبالتالي يمكن للمعلم ان يكلف الطالب بأي مهام وواجبات الكترونيا، في هذه المقالة سنقدم لكم شرح برنامج Classroom‏ للاندرويد

تحميل برنامج الكلاس روم للتعليم عن بعد مجانا

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شرح google Classroom‏ للتعليم عن بعد

في ظل انتشار فايروس كورونا في كافة انحاء العالم و لجوء كافة المدارس الجلوس والتزام البيوت بشكل كامل، اصبح الشغل الشاغل هو ايجاد طرق لاستكمال المسيرة التعليمية، وكانت من هذه البرامج استخدام برنامج جوجل كلاس روم للتعليم عن بعد، للتمكن من ايصال المعلمين الدروس التعليمية الى الطالب بطريقة الكترونية، دون الحاجة للذهاب الى المدارس، فهو متاح بـ 42 لغة من ضمنها اللغة العربية، على جميع الاجهزة المحمولة واللوحية، و يعمل تطبيق الفصل الدراسي بشكل مزدوح للمعلم والطالب، فبإمكان المعلم عمل فصل دراسي وإكمال المسيرة التعليمية من خلاله.

كيفية استخدام جوجل كلاس روم للاندرويد 2020

لايعتبر استخدام تطبيق الفصل الدراسي صعب او يحتاج الى الية للتعامل معه، فستجد في الفقرات اسفل شرح برنامج كلاس روم وكل مايتعلق به.

كيفية التسجيل في تطبيق الفصل الدراسي للموبايل؟

بعد تحميل جوجل كوكل كلاس روم، ستظهر لديك واجهة للبدء في التطبيق، ومن ثم عليك التسجيل سواء كنت معلم او طالب، وذلك من خلال ادخال البريد الالكتروني او من خلال ربطه بحساب اخر، وبمجرد ادخال البريد الالكتروني، يمكنك استخدام برنامج كلاس روم دون مشاكل،كما هو موضح بالصورة اسفل:

كيف انشئ صف الكتروني انا كمعلم ؟

يعتبر برنامج كلاس روم من اكثر برامج التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها المدرس، لذلك ان كنت تريد ان تنشئ صف الكتروني كل ماهو عليك النقر على اشارة (+) لتنشئ صف الكتروني، ومن ثم ستظهر لديك واجهة اذونات من التطبيق ، كما هو موضح بالصورة اسفل:



انشاء صف الكتروني في برنامج كلاس روم للاندرويد

قم الان بملئ البيانات المطلوبة منك انت كمعلم، اسم الصف، القسم، الغرفة، الموضوع، ومن ثم اضغط على انشاء ، كما هو موضح بالصورة اسفل:



استكمال اجراءات انشاء صف الكتروني في Classroom للموبايل

كيف يدعو المعلم الطلاب في برنامج كوكل كلاس روم؟

عليك كمعلم ان تدعو الطلاب الى الفصل الذي قمت بانشائه من خلال غوغل كلاس روم ليتم تبادل المهام والواجبات مع الطلاب، من خلال النقر على الخيار المحدد كما في الصورة ، انقر على اضافة الطلاب كما هو موضح بالصورة اسفل:



دعوة الطلاب في Classroom للجوال

كيفية اعطاء واجب او تمرين للطلاب في Classroom للاندرويد

يمكنك اعطاء التلاميد، واجب او تمرين من خلال النقر على ( الواجب) المتواجد في اسفل شاشة التطبيق ومن ثم النقر على اشارة الاضافة (+)



كيفية اعطاء واجب للطلاب في برنامج كلاس روم للاندرويد

كيف يمكن للمعلم معرفة اذا كان الطالب قد انهى واجبه؟

بعد ان يكتب المعلم سؤال الواجب ويقوم بتسليمه للطلاب، وتريد ان تعرف اذا كان الطالب حل الواجب او لا، قم بالنقر على الواجب ومن ثم ستظهر لديك سؤالك الذي طرحته، قم بالنقر عليه، لتظهر لديك اجابات الطلاب ، افتح الاجابة لتتأكد من اجاباتهم واعطاء العلامة المناسبة لهم، كما هو بالصورة اسفل:



كيفية معرفة ان الطالب حل الواجب في Classroom للموبايل

كيف ينضم الطالب الى برنامج classroom؟

يمكنك كطالب الانضمام الى غوغل كلاس روم بعد تحميله برنامج كلاس رووم، ومن ثم النقر على ايقونة الاضافة ( +) في اعلى يسار شاشة التطبيق ومن ثم النقر على الانضمام الى الفصل الدراسي، كما هو بالصورة اسفل:



كيفية الانضمام الى الى الفصل الدراسي في كلاسروم للموبايل

ومن ثم ستظهر لديك واجهة ، بإدخال رمز الصف من المعلم، حيث ان المعلم سيقوم بارسال رمز الصف للطلاب ، كما هو موضح بالصورة اسفل:



ادخال كود الانضمام في كلاس روم للجوال

كيف يجد الطالب الواجب في كوكل كلاس روم ؟

بعد الانضمام الى جوجل كلاس من قِبل الطالب، ستجد واجهة الطالب في برنامج جوجل كلاس روم، وهي ساحة المشاركات ، الواجب ، الاشخاص ، قم بالنقر على الواجب الدراسي، كما هو موضح بالصورة اسفل:



كيفية ايجاد الواجب في جوجل كلاس للطالب

وليقوم الطالب بحل الواجب الموكل اليه من المعلم ، فقط عليك النقر عليه والاجابة بشكل مباشر ، كما هو موضح بالصورة اسفل:



كيفية حل الطالب الواجب في برنامج Classroom للاندرويد