وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يعود من بعيد بتعادل بطعم الفوز أمام مونشنغلادباخ وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يحقق فوزاً صعباً على ميتييلاند في دوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية ديك ’مصارع‘ يقتل ضابطًا في الفلبين وكالة الرأي الفلسطينية عارض جديد لكورونا.....طفل يدخل في غيبوبة بعد اصابته بالفيروس! وكالة الرأي الفلسطينية حبس زوجين في مصر تسببا في وفاة رضيعهما جوعًا! وكالة الرأي الفلسطينية القمر يكتنز كميات من المياه أكبر بكثير من المتوقع وكالة الرأي الفلسطينية واجب الأسرة لضمان نجاح التعليم عن بُعد وكالة الرأي الفلسطينية نظام غذائي يساعدك على التعافي عندما تصاب بالأنفلونزا وكالة الرأي الفلسطينية سبب ظهور بقع بيضاء على الأظافر وكالة الرأي الفلسطينية كيفية حل الطالب الواجب في برنامج Classroom للاندرويد
أخبار » عجائب وطرائف

عارض جديد لكورونا.....طفل يدخل في غيبوبة بعد اصابته بالفيروس!

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:42

عارض جديد لكورونا.....طفل يدخل في غيبوبة بعد اصابته بالفيروس!
عارض جديد لكورونا.....طفل يدخل في غيبوبة بعد اصابته بالفيروس!

دخل طفل بلجيكي يبلغ من العمر أربعة أعوام في غيبوبة لمدة أيام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في تطور جديد لخطر الوباء على الأطفال.

وبحسب قناة ’’سكاي نيوز‘‘، وجّه غريغوري تشودي والد الطفل تحذيرًا إلى الآباء من خطر مرض ’’كوفيد-19‘‘ على أطفالهم، موضحًا أنه لم يعتقد أن ابنه قد يصاب بالفيروس عندما عانى من ارتفاع كبير في درجة الحرارة.

وأوصى الأطباء الوالدين بإبقاء الطفل في المنزل لكن خلال أيام تدهورت حالة الطفل ’’كايس‘‘ وظهر طفح جلدي غريب الشكل على جسده، وبعد إجراء فحص فيروس كورونا تبينت إصابته.

وتدهوت حالة الطفل سريعًا، حيث دخل في غيبوبة لمدة 6 أيام قبل أن يستفيق منها، ليقول والده إنه يريد من الآباء إدراك أن الأطفال معرضون للإصابة بالفيروس وليس فقط كبار السن.

يذكر أنه كان هناك اعتقاد سائد بأن فيروس كورونا لا يشكل خطورة بالغة على الأطفال والشباب، وهو الاعتقاد الذي بمرور الوقت تبين أنه خاطئ.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟