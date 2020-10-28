ريال مدريد يعود من بعيد بتعادل بطعم الفوز أمام مونشنغلادباخ

تفادى ريال مدريد هزيمة كانت محققة أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، في سهرة الثلاثاء التي جمعتهما على ملعب “بوروسيا بارك”، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

على عكس أحداث سير المباراة، تمكن الفريق الألماني من أخذ هدف الأسبقية، بعد وابل من التمريرات القصيرة، انتهت بعرضية نموذجية، قابلها ماركوس تورام، بتسديدة غالط بها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وسط ذهول المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي لا يصدق ما يحدث مع فريقه، بعد فوزه الثمين على برشلونة في كلاسيكو الأحد الماضي.

وفي الوقت، الذي اعتقد فيه الجميع أن الميرينغي سيكثف ضغطه لإدراك هدف التعديل، جاءت الضربة الموجعة الثانية من صاحب الهدف الأول، بمتابعة لتسديدة ارتدت من يد حارس تشيلسي السابق، ليتقدم الفريق الألماني بثنائية نظيفة عند الدقيقة 60.

وكاد تروام أن يقتل المباراة إكلينيكيا بالهدف الثالث، لولا يقظة كورتوا في انفراد صريح بينهما، قبل أن يستفيق رجال زيزو في آخر دقائق المباراة، بهدف تقليص الفارق، إثر عرضية من لوكا مودريتش قابلها كاسيميرو بتمريرة رأسية على طبق من فضة أمام كريم بنزيما، ليودعها بيسراه في المرمى.

وقبل أن يُطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، أرسل مودريتش عرضية أخرى، لكن هذه المرة، هيأها القائد سيرخيو راموس أمام كاسيميرو، ليسجل هدف تفادي الهزيمة الثانية على التوالي، بعد السقوط أمام شاختار في المباراة الافتتاحية على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”.

بهذه النتيجة، ظل الريال في المركز الأخيرة لمجموعته الثانية، بنقطة واحدة، بفارق نقطة عن مونشنغلادباخ ومثلها عن إنتر، بعد تعادل كتيبة أنطونيو كونتي مع المتصدر شاختار دونيتسك، صاحب الأربع نقاط.