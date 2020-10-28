النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2659 ) الاربعاء 28/10/2020
أخبار فلسطينية
· مؤتمر فلسطيني في أوروبا لـ«مسار ثوري بديل»
· 4 وفيات و576 إصابة جديدة بـ"كورونا" بفلسطين
· عباس يحدد موعد عقد المؤتمر الدولي للسلام بداية العام المقبل
· "الصحة" تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية
· الأسير الأخرس: يريدون إعدامي وكسر عزيمتي لكني صامد حتى آخر رمق
· الزهار يتحدث عن تحالف رباعي يمكن أن "يزيل إسرائيل"
· لجنة الطوارئ بغزة : زيادة في أعداد الإصابات "بكورونا" ونخشى فقدان السيطرة
أخبار إسرائيلية
· "بتسيلم": إسرائيل صادرت الحيز وحصرت الفلسطينيين وقدمت كل الأراضي لصالح المستوطنين
اسرائيل.. مشروع قانون سحب جنسية أي أسير يتلقى مساعدة فلسطينية
· الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و480 إصابة جديدة
· مخططان لمضاعفة عدد المستوطنين في الخليل
· مقاطعة المنتجات الفرنسية: إسرائيل تنتقد إردوغان وتنتصر لماكرون
· قضية الغواصات: "نتنياهو ناقش المنحة الألمانية مع يعالون"
· انخفاض عدد اليهود في أوروبا لأدنى مستوى منذ ألف عام
اخبار دولية
· ترامب: استئناف مسار التطبيع مع إسرائيل بعد الانتخابات
· "أوتشا": الاحتلال استهدف ألف شجرة وأصاب 23 مزارعاً فلسطينياً في موسم الزيتون
· الرئاسة الأمريكية: بايدن يتقدم على ترمب في "الولايات المتأرجحة"
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اخبار عربية
· الجامعة العربية ترحب بتوصيات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية
· العاهل الأردني يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية
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الصحف العربية
القدس العربي
· كورونا يضرب غزة بعنف رغم تشديد الإجراءات … ازدياد خطير في عدد الإصابات والجهات المختصة تعمل على عدم توسع الرقعة
· ردا على إساءته للإسلام.. فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة -(فيديو)
· اسرائيل.. مشروع قانون سحب جنسية أي أسير يتلقى مساعدة فلسطينية
· ترحيب فلسطيني بمداولات مجلس الأمن حول مبادرة عباس لعقد مؤتمر للسلام
· الاحتلال يهدم بناية في القدس المحتلة بحجة “البناء غير المرخص”
· تدهور خطير على صحة الأسير الأخرس.. وشبان غزة يطلقون “بالونات متفجرة” صوب مستوطنات…
· قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن اعتقالات تطال أطفالا.. وتنفذ حملات هدم لمنازل في القدس…
· مخطط إسرائيلي لإقامة حي استيطاني جديد في القدس المحتلة.. وبناء آلاف الوحدات في…
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الشرق الأوسط
· الفلسطينيون يتطلعون لعقد مؤتمر دولي بداية العام
· انخفاض عدد اليهود في أوروبا لأدنى مستوى منذ ألف عام
· مشروع قانون إسرائيلي لسحب الهوية من المواطنين العرب بذرائع أمنية
الشروق المصرية
· الجامعة العربية ترحب بتوصيات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية
الخليج الإماراتية
· «الجامعة» ترحب بتوصيات اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين
الاخبار اللبنانية
· مؤتمر فلسطيني في أوروبا لـ«مسار ثوري بديل»
· تجدّد التصعيد في غزة: مباحثات لإحياء التهدئة
الاهرام المصرية
· عشرات المتطرفين من المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى" وينظمون جولات استفزازية في باحاته
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الغد الأردنية
· مستوطنون يقطعون أشجار زيتون لفلسطينيين وسط الضفة الغربية
· عباس يحدد موعد عقد المؤتمر الدولي للسلام بداية العام المقبل
· بطريرك القدس ثيوفيلوس يدين الإساءة للإسلام والرسول
الشرق القطرية
· 47 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى وينظمون جولات استفزازية في باحاته
· العاهل الأردني يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الاحتلال يسجل 43 وفاة و844 إصابة جديدة بـ "كورونا"
· الرئاسة الأمريكية: بايدن يتقدم على ترمب في "الولايات المتأرجحة"
· الاحتلال يقتحم بلدة بجنين ويصيب عددا من المواطنين بالغاز
الاحتلال يهدم مسكناً في تجمع "واد أبو هندي" البدوي بالقدس
بالصور غانتس: أعداؤنا في الشمال والجنوب لا يهدأون
اتحاد المقاولين يعلق على الاتفاق المؤقت بين الطاقة وأصحاب المولدات.. فماذا قال؟
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القدس
· "بتسيلم": إسرائيل صادرت الحيز وحصرت الفلسطينيين وقدمت كل الأراضي لصالح المستوطنين
· وفاة و30 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين
· 23 حالة وفاة و1022 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة
· اعتقال 4 مواطنين بالضفة
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· الحياة الجديدة
· 47 مستوطنا يقتحمون "الأقصى" وينظمون جولات استفزازية في باحاته
· الاحتلال يستدعي نشطاء مقدسيين للتحقيق
· الاحتلال يهدم بناية قيد الإنشاء في مخيم شعفاط
· "أوتشا": الاحتلال استهدف ألف شجرة وأصاب 23 مزارعاً فلسطينياً في موسم الزيتون
· هذه هي شروط وخطوات السفر عبر معبر الكرامة ابتداءا من الخميس
· "الصحة" تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية
· الأسير الأخرس: يريدون إعدامي وكسر عزيمتي لكني صامد حتى آخر رمق
· الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب الخليل
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صحيفة الأيام
· الاحتلال يعتزم إقرار بناء 31 وحدة استيطانية جديدة بمنطقة "الكراج القديم"...
· »مخطط تهويدي يستهدف قلعة باب الخليل في القدس
· »قلق في غزة من فقدان السيطرة على انتشار "كورونا"
· »فصائل المقاومة قلقة من التحليق المكثف لطائرات الاغتيال فوق قطاع غزة
· »"كورونا" في فلسطين: وفاة 4 مواطنين بينهم طفل و576 إصابة جديدة
· »الاحتلال ينفذ حملة هدم واسعة ويشدد القيود في المناطق المهددة بالاستيطان
· »أبو يوسف: الفصائل تنتظر قرار هيئات "حماس" بشأن المصالحة
· »عائلة عريقات: وضعه مستقر وما زال يخضع للتنفس الاصطناعي
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وكالة الراي
· الاحتلال يهدم منزلًا بتجمع "واد أبو هندي" بالقدس
· شؤون الأسرى لـ"الرأي": الاحتلال زاد من تنكيله بالحركة الأسيرة
· أبو سلمية لـ"الرأي": الوضع الصحي في غزة يزداد خطورة
· الصحة لـ"الرأي": إهمال الأهالي لإجراء الوقائية سبب تفشي "كورونا"
· صور تظاهرة في رفح للمطالبة بالمساوة بين عمال الضفة وغزة"/>
· صور تظاهرة في رفح للمطالبة بالمساوة بين عمال الضفة وغزة
· اتحاد المقاولين يثمن الاتفاق المؤقت بين الطاقة وأصحاب المولدات
· الغصين يزور عدة مرافق لوزارة العمل ويطلع على سير عملها
· الاحتلال يستهدف ألف شجرة ويصيب 23 مزارعاً بموسم الزيتون
· 4 وفيات و576 إصابة جديدة بـ"كورونا" بفلسطين
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وكالة صفا
· 94 يومًا على إضراب الأسير الأخرس
· تستمر حتى بعد الانتخابات الأمريكية...ترمب: 9 أو 10 دول عربية ذاهبة للتطبيع مع "إسرائيل"
سما نيوز
· أكثر من 70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا وبايدن يتقدم على ترامب بقوة
· مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا
· ترامب يوضح موعد استئناف مسار التطبيع.. ويقول: هناك 10 دول أخرى تود توقيع اتفاقات مع إسرائيل
· الزهار يتحدث عن تحالف رباعي يمكن أن "يزيل إسرائيل"
· أمنيون إسرائيليون كبار: طالبنا أمريكا بالطائرات الأكثر تطوراً في العالم مقابل "إف35" للإمارات
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فلسطين اليوم
· وحدة برق تطلق دفعات كبيرة من البالونات المتفجرة تجاه غلاف غزة
· محامية الأسير الأخرس تقدم التماسا للافراج عنه ونقله للمشافي الفلسطينية
· الصحة: أربع وفيات و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا
· قد نعود لإجراءات اكثر تشدداً... لجنة الطوارئ بغزة : زيادة في أعداد الإصابات "بكورونا" ونخشى فقدان السيطرة
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عرب 48
· وفاة و30 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة خلال يومين
· إلغاء إجراء يقيّد دخول مزارعين من الضفة إلى أراضيهم خلف جدار الفصل العنصريّ
· مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا
· قضية الغواصات: "نتنياهو ناقش المنحة الألمانية مع يعالون"
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· ترامب: استئناف مسار التطبيع مع إسرائيل بعد الانتخابات
· الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و480 إصابة جديدة
· مخططان لمضاعفة عدد المستوطنين في الخليل
· مقاطعة المنتجات الفرنسية: إسرائيل تنتقد إردوغان وتنتصر لماكرون
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وكالة وفا
· قوات الاحتلال تهدم مسكنا في تجمع "واد أبو هندي" البدوي بالقد ...
· برعاية وحضور رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي ...
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