وكالة الرأي الفلسطينية 20 حالة وفاة و844 إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2659 ) الاربعاء 28/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يناقش مع الشرطة القضائية تعزيز تيسير الخدمات العدلية وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يصدر تقرير الربع الثالث لأبرز إنجازاته للعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية إضراب الأسير ماهر الأخرس يدخل يومه الـ 94 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا بتجمع "واد أبو هندي" بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة حتى نهاية الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يقسو على مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يعود من بعيد بتعادل بطعم الفوز أمام مونشنغلادباخ
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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2659 ) الاربعاء 28/10/2020

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:24

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2659 )  الاربعاء 28/10/2020

أخبار فلسطينية

·               مؤتمر فلسطيني في أوروبا لـ«مسار ثوري بديل»

·         4 وفيات و576 إصابة جديدة بـ"كورونا" بفلسطين

·         عباس يحدد موعد عقد المؤتمر الدولي للسلام بداية العام المقبل

·         "الصحة" تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية

·         الأسير الأخرس: يريدون إعدامي وكسر عزيمتي لكني صامد حتى آخر رمق

·         الزهار يتحدث عن تحالف رباعي يمكن أن "يزيل إسرائيل"

·         لجنة الطوارئ بغزة : زيادة في أعداد الإصابات "بكورونا" ونخشى فقدان السيطرة

أخبار إسرائيلية

·         "بتسيلم": إسرائيل صادرت الحيز وحصرت الفلسطينيين وقدمت كل الأراضي لصالح المستوطنين

         اسرائيل.. مشروع قانون سحب جنسية أي أسير يتلقى مساعدة فلسطينية

·         الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و480 إصابة جديدة

·         مخططان لمضاعفة عدد المستوطنين في الخليل

·         مقاطعة المنتجات الفرنسية: إسرائيل تنتقد إردوغان وتنتصر لماكرون

·         قضية الغواصات: "نتنياهو ناقش المنحة الألمانية مع يعالون"

·         انخفاض عدد اليهود في أوروبا لأدنى مستوى منذ ألف عام

 اخبار دولية

·         ترامب: استئناف مسار التطبيع مع إسرائيل بعد الانتخابات

·          "أوتشا": الاحتلال استهدف ألف شجرة وأصاب 23 مزارعاً فلسطينياً في موسم الزيتون

·         الرئاسة الأمريكية: بايدن يتقدم على ترمب في "الولايات المتأرجحة"

·          

اخبار عربية

·         الجامعة العربية ترحب بتوصيات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

·         العاهل الأردني يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

·         كورونا يضرب غزة بعنف رغم تشديد الإجراءات … ازدياد خطير في عدد الإصابات والجهات المختصة تعمل على عدم توسع الرقعة 

·         ردا على إساءته للإسلام.. فلسطينيون يحرقون صور ماكرون في الضفة -(فيديو)

·         اسرائيل.. مشروع قانون سحب جنسية أي أسير يتلقى مساعدة فلسطينية

·         ترحيب فلسطيني بمداولات مجلس الأمن حول مبادرة عباس لعقد مؤتمر للسلام

·         الاحتلال يهدم بناية في القدس المحتلة بحجة “البناء غير المرخص”

·         تدهور خطير على صحة الأسير الأخرس.. وشبان غزة يطلقون “بالونات متفجرة” صوب مستوطنات…

·         قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن اعتقالات تطال أطفالا.. وتنفذ حملات هدم لمنازل في القدس…

·         مخطط إسرائيلي لإقامة حي استيطاني جديد في القدس المحتلة.. وبناء آلاف الوحدات في…

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 الشرق الأوسط

·         الفلسطينيون يتطلعون لعقد مؤتمر دولي بداية العام

·         انخفاض عدد اليهود في أوروبا لأدنى مستوى منذ ألف عام

·         مشروع قانون إسرائيلي لسحب الهوية من المواطنين العرب بذرائع أمنية

الشروق المصرية

·         الجامعة العربية ترحب بتوصيات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية

 الخليج الإماراتية

·         «الجامعة» ترحب بتوصيات اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين

الاخبار اللبنانية

·         مؤتمر فلسطيني في أوروبا لـ«مسار ثوري بديل»

·         تجدّد التصعيد في غزة: مباحثات لإحياء التهدئة

 الاهرام المصرية

·         عشرات المتطرفين من المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى" وينظمون جولات استفزازية في باحاته

·          

الغد الأردنية

·         مستوطنون يقطعون أشجار زيتون لفلسطينيين وسط الضفة الغربية

·         عباس يحدد موعد عقد المؤتمر الدولي للسلام بداية العام المقبل

·         بطريرك القدس ثيوفيلوس يدين الإساءة للإسلام والرسول

 الشرق القطرية

·         47 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى وينظمون جولات استفزازية في باحاته

·         العاهل الأردني يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         الاحتلال يسجل 43 وفاة و844 إصابة جديدة بـ "كورونا"

·         الرئاسة الأمريكية: بايدن يتقدم على ترمب في "الولايات المتأرجحة"

·         الاحتلال يقتحم بلدة بجنين ويصيب عددا من المواطنين بالغاز

 الاحتلال يهدم مسكناً في تجمع "واد أبو هندي" البدوي بالقدس

بالصور غانتس: أعداؤنا في الشمال والجنوب لا يهدأون

اتحاد المقاولين يعلق على الاتفاق المؤقت بين الطاقة وأصحاب المولدات.. فماذا قال؟

·          

القدس

·         "بتسيلم": إسرائيل صادرت الحيز وحصرت الفلسطينيين وقدمت كل الأراضي لصالح المستوطنين

·         وفاة و30 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين

·         23 حالة وفاة و1022 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

·         اعتقال 4 مواطنين بالضفة

·          

·         الحياة الجديدة

·         47 مستوطنا يقتحمون "الأقصى" وينظمون جولات استفزازية في باحاته

·         الاحتلال يستدعي نشطاء مقدسيين للتحقيق

·         الاحتلال يهدم بناية قيد الإنشاء في مخيم شعفاط

·         "أوتشا": الاحتلال استهدف ألف شجرة وأصاب 23 مزارعاً فلسطينياً في موسم الزيتون

·         هذه هي شروط وخطوات السفر عبر معبر الكرامة ابتداءا من الخميس

·         "الصحة" تتسلم 50 جهاز تنفس اصطناعي من الممثلية الألمانية

·         الأسير الأخرس: يريدون إعدامي وكسر عزيمتي لكني صامد حتى آخر رمق

·         الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب الخليل

·          

صحيفة الأيام

 

·         الاحتلال يعتزم إقرار بناء 31 وحدة استيطانية جديدة بمنطقة "الكراج القديم"...

·         »مخطط تهويدي يستهدف قلعة باب الخليل في القدس

·         »قلق في غزة من فقدان السيطرة على انتشار "كورونا"

·         »فصائل المقاومة قلقة من التحليق المكثف لطائرات الاغتيال فوق قطاع غزة

·         »"كورونا" في فلسطين: وفاة 4 مواطنين بينهم طفل و576 إصابة جديدة

·         »الاحتلال ينفذ حملة هدم واسعة ويشدد القيود في المناطق المهددة بالاستيطان

·         »أبو يوسف: الفصائل تنتظر قرار هيئات "حماس" بشأن المصالحة

·         »عائلة عريقات: وضعه مستقر وما زال يخضع للتنفس الاصطناعي

·          

وكالة الراي

 

·         الاحتلال يهدم منزلًا بتجمع "واد أبو هندي" بالقدس

·         شؤون الأسرى لـ"الرأي": الاحتلال زاد من تنكيله بالحركة الأسيرة

·         أبو سلمية لـ"الرأي": الوضع الصحي في غزة يزداد خطورة

·         الصحة لـ"الرأي": إهمال الأهالي لإجراء الوقائية سبب تفشي "كورونا"

·         صور تظاهرة في رفح للمطالبة بالمساوة بين عمال الضفة وغزة"/>

·         صور تظاهرة في رفح للمطالبة بالمساوة بين عمال الضفة وغزة

·         اتحاد المقاولين يثمن الاتفاق المؤقت بين الطاقة وأصحاب المولدات

·         الغصين يزور عدة مرافق لوزارة العمل ويطلع على سير عملها

·         الاحتلال يستهدف ألف شجرة ويصيب 23 مزارعاً بموسم الزيتون

·         4 وفيات و576 إصابة جديدة بـ"كورونا" بفلسطين

·          

وكالة صفا
 

·         94 يومًا على إضراب الأسير الأخرس

·         تستمر حتى بعد الانتخابات الأمريكية...ترمب: 9 أو 10 دول عربية ذاهبة للتطبيع مع "إسرائيل"

سما نيوز

·         أكثر من 70 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا وبايدن يتقدم على ترامب بقوة

·         مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا

·         ترامب يوضح موعد استئناف مسار التطبيع.. ويقول: هناك 10 دول أخرى تود توقيع اتفاقات مع إسرائيل

·         الزهار يتحدث عن تحالف رباعي يمكن أن "يزيل إسرائيل"

·         أمنيون إسرائيليون كبار: طالبنا أمريكا بالطائرات الأكثر تطوراً في العالم مقابل "إف35" للإمارات

·          

 

 فلسطين اليوم

·         وحدة برق تطلق دفعات كبيرة من البالونات المتفجرة تجاه غلاف غزة

·         محامية الأسير الأخرس تقدم التماسا للافراج عنه ونقله للمشافي الفلسطينية

·         الصحة: أربع وفيات و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

·         قد نعود لإجراءات اكثر تشدداً... لجنة الطوارئ بغزة : زيادة في أعداد الإصابات "بكورونا" ونخشى فقدان السيطرة

·          

عرب  48

·         وفاة و30 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة خلال يومين 

·         إلغاء إجراء يقيّد دخول مزارعين من الضفة إلى أراضيهم خلف جدار الفصل العنصريّ

·         مسؤول فلسطيني: مصر أبدت استعدادا لترسيم الحدود البحرية معنا

·         قضية الغواصات: "نتنياهو ناقش المنحة الألمانية مع يعالون"

·        

·         ترامب: استئناف مسار التطبيع مع إسرائيل بعد الانتخابات

·         الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و480 إصابة جديدة

·         مخططان لمضاعفة عدد المستوطنين في الخليل

·         مقاطعة المنتجات الفرنسية: إسرائيل تنتقد إردوغان وتنتصر لماكرون

·          

·          

وكالة وفا

·         قوات الاحتلال تهدم مسكنا في تجمع "واد أبو هندي" البدوي بالقد ...

·         برعاية وحضور رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي ...

·         عبد ربه لـ"وفا": كورونا لم يعد مستجدا ونخشى فقدان السيطرة

حدث في مثل هذا اليوم

28 تشرين أول (أكتوبر)

·         2004 م سقوط صاروخ "قسام" في النقب الغربي ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 بجروح جراح اثنين منهم خطيرة جداً في مدينة رفح وكتائب الشهيد عز الدين القسام تتبنى العملية.

·         2004م  اغتالت قوات الاحتلال الصهيونيّ قائد كتائب القسّام في قلقيلية الشهيد إبراهيم فايد .

·         2001م اقتحام مستوطنة الخضيرة ثلاثة مجاهدين من سرايا القدس تقتحم مستوطنة "الخضيرة" شمال تل أبيب ، و يفتحون النار على المستوطنين ، ممّا أدّى إلى مصرع 4 مستوطنين و إصابة 14 آخرين ، و استشهد اثنان من المجاهدين هما يوسف سويطات و نضال جبالي من مخيم جنين .

·         2000 م استشهد الصحفي عزيز يوسف التنح، مدير وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في بيت لحم (32) عاماً، جراء الإصابة القاتلة، التي أصيب بها في الرأس على أيدي قوات الاحتلال في 19/10/2000 .

·         1974 م القمة العربية في الرباط تقرّ بالإجماع أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثّل الشرعيّ و الوحيد للشعب الفلسطيني .

·         1974م القمة العربية في الرباط تقرّ بالإجماع أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثّل الشرعيّ و الوحيد للشعب الفلسطيني

·         1948م احتلال الجليل كانت قوات جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي تتمركز في الجليل الأعلى وجزء من الجليل الأوسط، وكانت تقوم بعمليات إنهاك مستمرة للقوات اليهودية المتمركزة في ذلك القطاع من فلسطين لذلك سعى اليهود إلى ضرب جيش الإنقاذ في الجليل واحتلاله وبالتالي استكمال التقدم إلى حدود الانتداب بين فلسطين ولبنان وتثبيت خط دفاعي على طول حدود الانتداب الشمالية.

·         1948م مذبحة الدوايمة دمر الاحتلال قرية الدوايمة التي خلدتها المجازر الرهيبة بحق أبنائها والتي كانت نتيجتها استشهاد حوالي 170 شخصاً من أهالي القرية على أيدي القوات اليهودية يوم احتلالها ظهر الجمعة 28/10/1948م وخرج من تبقى من أهل القرية شأنهم شأن أهالي سائر المدن والقوى الفلسطينية التي تم تدميرها والتنكيل بأهلها.

·         1948 م الدولة العبرية تتبنى علمها رسمياً، ويضم نجمة داود باللون الأزرق (ترمز إلى دولة إسرائيل) بين خطين أزرقين يرمزان إلى نهري النيل والفرات اللذين تعتبرهما الحركة الصهيونية حدود دولتها.

·         1948 م العصابات الصهيونية تبيد قرية الدوامة وتقتل وتشرد ثلاثة آلاف من سكانها وتقيم مكانها مستعمرة.

·         1919م افتتاح أول دار للمعلمين في مدينة القدس

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