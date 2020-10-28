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8 وفيات و350 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 8 وفيات و350 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، إنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية (مواطن 55 عاماً من العبيدية، مواطنة 45 عاماً من بيت لحم، مواطن 77 عاماً من ترمسعيا ومواطنة 66 عاماً من جلجلية بمحافظة رام الله والبيرة، مواطنة 70 عاماً من مخيم بلاطة بنابلس، مواطنة 60 عاماً من جنين، مواطن 76 عاماً من طولكرم)، إضافة إلى حالة وفاة في مدينة القدس.

وذكرت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (44)، محافظة نابلس (98)، محافظة بيت لحم (39)، محافظة قلقيلية (2)، محافظة رام الله والبيرة (32)، جنين (35)، أريحا والأغوار (18)، سلفيت (10)، طولكرم (27)، طوباس (4)، ضواحي القدس (11)، مدينة القدس (30).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 467 حالة في الضفة الغربية (74 الخليل، 2 سلفيت، 90 نابلس، 72 طولكرم، 65 رام الله والبيرة، 47 قلقيلية، 35 جنين، 77 ضواحي القدس، 5 طوباس)، إضافة إلى 71 حالة تعافٍ في مدينة القدس، و74 حالة في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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