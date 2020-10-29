دراسة تكشف: مرضى كورونا يعانون من أعراض معدية معوية لاحقا

كشفت الدراسة التي نُشرت على موقع bioRxiv عن استجابة مسببة وقوية للالتهاب فى الجهاز الهضمى أكثر من الالتهاب فى رئة المصابين بفيروس كورونا ، حيث استكشف الباحثون ما إذا كانت الاستجابة المناعية الفطرية التي يتم تحفيزها في الأمعاء البشرية لمكافحة العدوى الفيروسية متشابهة أو متميزة مقارنة بتلك التي تحدث في الأعضاء الأخرى، أيضا قارنوا بين الاستجابات في الخلايا المصابة فى القناة الهضمية المصغرة عن الرئة .

أشارت الدراسة إلى أن الأعراض الشائعة لمرض فيروس كورونا (كوفيد -19) منذ ظهور الفيروس أواخر العام الماضي، كانت السعال والحمى والتعب وفقدان حاسة الشم، ولكن ذكرت التقارير أن العديد من مرضى COVID-19 يعانون أيضًا من أعراض معدية معوية لاحقا.

يرتبط هذا مع عدوى فيروس كورونا لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة في الأمعاء في مرضى COVID-19، وأودى الفيروس حتى الآن بحياة أكثر من 1.16 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ اكتشاف الحالات الأولية في ووهان ، الصين ، في أواخر ديسمبر 2019.

ومع ذلك ، لا يُعرف الكثير عن أهمية المرحلة المعوية من كورونا- سواء بالنسبة لدورة حياة الفيروس أو لتطوير الأمراض المرتبطة بـ COVID-19، فليس من الواضح ما إذا كانت الأعراض التي تظهر على المرضى مرتبطة بالتكاثر المباشر لـ -CoV-2 في الجهاز الهضمي (GI) أم أنها نتيجة للاستجابة القوية للالتهابات.

من المفهوم أن -CoV-2 يتكرر في الخلايا الظهارية المعوية البشرية ؛ ومع ذلك ، فإن أنواع الخلايا المحددة التي تصاب بالعدوى ليست محددة جيدًا. ووجد الباحثون أنه عند الإصابة ، تنخفض مستويات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 في كل من الخلايا الظهارية المعوية البشرية المصابة.

هذه دراسة مهمة حيث يتم التعرف على العوامل الخلوية والجزيئية في عدوى -CoV-2 في النموذج المعوي البشري، حيث تأخذنا هذه الدراسة إلى الأمام في فهم الآلية المرضية الكاملة أثناء تداخل فيروس -CoV-2 في أمعاء مرضى COVID-19.