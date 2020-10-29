وكالة الرأي الفلسطينية بيرلو يعترف بالفشل .. وكومان يكشف كواليس عناق ميسي وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق طبيعية لمحاربة الصداع النصفي.. انتبه للمحفزات وكالة الرأي الفلسطينية دراسة توضح..المصابون بكورونا بدون أعراض يفقدون الأجسام المضادة وكالة الرأي الفلسطينية دراسة تكشف: مرضى كورونا يعانون من أعراض معدية معوية لاحقا وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف سر "وباء النوم العميق" لدى أهالي كالاتشي الكازاخستانية وكالة الرأي الفلسطينية عيوب في هواتف آيفون الجديدة تثير غضب المستخدمين وكالة الرأي الفلسطينية قواعد بسيطة تحمي رسائلك على واتساب من الهاكرز وكالة الرأي الفلسطينية مسبار المريخ "برسيفيرنس" التابع لناسا يصل إلى منتصف الطريق إلى المريخ وكالة الرأي الفلسطينية 4 مزايا جديدة تصل لتطبيق يوتيوب على أندرويد وأيفون وكالة الرأي الفلسطينية باحثون يبتكرون أصغر قارب فى العالم
أخبار » الأسرة و المجتمع

دراسة تكشف: مرضى كورونا يعانون من أعراض معدية معوية لاحقا

29 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:40

دراسة تكشف: مرضى كورونا يعانون من أعراض معدية معوية لاحقا
دراسة تكشف: مرضى كورونا يعانون من أعراض معدية معوية لاحقا

كشفت الدراسة التي نُشرت على موقع bioRxiv عن استجابة مسببة وقوية  للالتهاب فى الجهاز الهضمى أكثر من الالتهاب فى رئة المصابين بفيروس كورونا ، حيث استكشف الباحثون ما إذا كانت الاستجابة المناعية الفطرية التي يتم تحفيزها في الأمعاء البشرية لمكافحة العدوى الفيروسية متشابهة أو متميزة مقارنة بتلك التي تحدث في الأعضاء الأخرى، أيضا قارنوا بين الاستجابات في الخلايا المصابة فى القناة الهضمية المصغرة عن الرئة .

أشارت الدراسة إلى أن الأعراض الشائعة لمرض فيروس كورونا (كوفيد -19) منذ ظهور الفيروس أواخر العام الماضي، كانت السعال والحمى والتعب وفقدان حاسة الشم، ولكن ذكرت التقارير أن العديد من مرضى COVID-19 يعانون أيضًا من أعراض معدية معوية لاحقا.

يرتبط هذا مع عدوى فيروس كورونا  لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة في الأمعاء في مرضى COVID-19، وأودى الفيروس حتى الآن بحياة أكثر من 1.16 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ اكتشاف الحالات الأولية في ووهان ، الصين ، في أواخر ديسمبر 2019.

ومع ذلك ، لا يُعرف الكثير عن أهمية المرحلة المعوية من كورونا- سواء بالنسبة لدورة حياة الفيروس أو لتطوير الأمراض المرتبطة بـ COVID-19، فليس من الواضح ما إذا كانت الأعراض التي تظهر على المرضى مرتبطة بالتكاثر المباشر لـ -CoV-2 في الجهاز الهضمي (GI) أم أنها نتيجة للاستجابة القوية للالتهابات.

من المفهوم أن -CoV-2 يتكرر في الخلايا الظهارية المعوية البشرية ؛ ومع ذلك ، فإن أنواع الخلايا المحددة التي تصاب بالعدوى ليست محددة جيدًا. ووجد الباحثون أنه عند الإصابة ، تنخفض مستويات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 في كل من الخلايا الظهارية المعوية البشرية المصابة.

هذه دراسة مهمة حيث يتم التعرف على العوامل الخلوية والجزيئية في عدوى -CoV-2 في النموذج المعوي البشري، حيث تأخذنا هذه الدراسة إلى الأمام في فهم الآلية المرضية الكاملة أثناء تداخل فيروس -CoV-2 في أمعاء مرضى COVID-19.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟