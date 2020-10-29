أمريكا تضع "إسرائيل" في خانة مكان ميلاد مواطنيها المولودين بالقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الخميس، أنه بات بإمكان الأمريكيين المولودين بمدينة القدس المحتلة وضع اسم "إسرائيل" ضمن محل الميلاد الخاص بهم في الوثائق القنصلية.

وتأتي تصريحات "بومبيو" عبر موقع تويتر، في إطار الإصرار الأمريكي على الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وزعم الوزير ضمن تغريدته قائلاً: "نظل ملتزمين بتحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول من عام 2017، اعترافه بمدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال.

وقال "ترامب" في حينه إنه حان الوقت للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة إسرائيل"، مبيناً أن العديد من الرؤساء السابقين قدموا وعودا كبرى بهذا الأمر أثناء حملاتهم الانتخابية، لكنه الوحيد الذي نفذ وعده.