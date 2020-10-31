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فوائد تناول السمك البورى على صحة الجسم

31 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:39

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يحتوى السمك البورى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على تغذية  الجسم وحمايته من الأمراض والأوبئة، حيث يحتوى السمك البورى على كمية عالية من البروتينات والمواد المضادة للأكسدة ، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد السمك البورى هي:

فوائد تناول السمك البورى

1:يحتوى  السمك البورى على الكثير من البروتينات، التي لها القدرة على تجديد الخلايا التالفة والأنسجة كما انها تمنح الجسم الطاقة اللازمة له.

 2:له دور فعال في  تقويه الجسم وتساعد الأطفال على النمو الصحى وذلك لانه يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية .

3:أسماك البوري تساعد على حماية الإنسان من جلطة وأمراض القلب، كما أنها تعمل على انخفاض ضغط الدم المرتفع ويعمل على تقوية الأوعية الدموية.

4:يساعد على علاج فقر دم، وذلك بسبب احتوائه على نسبة من عالية من الحديد والفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة.

5:يحتوى السمك البورى على العديد من الفيتامينات الهامة لصحة المراة الحامل وتغذية الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية، كما يساعد على نمو الجهاز العصبى.

6:يحتوى السمك البورى على تعزيز صحة الدماغ والوقاية من السكتات الدماغية والوقاية من الزهايمر والامراض العصبية المزمنة.

7:تناول السمك البورى يعمل على تنشيط الدماغ والوقاية من ضعف الذاكرة لذلك ينصح بإعطاء الأطفال السمك البورى في المدارس.

8: يساعد السمك البورى على تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاكتئاب والتوتر.

9:يحتوى السمك البورى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الامراض السرطانية.

10:تناول السمك البورى يعمل على تقوية النظر والوقاية من امراض العيون.

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