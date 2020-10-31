الصحة برام الله: وفاتان و521 إصابة جديدة بكورونا

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برم الله، تسجيلها وفاتين و521 إصابة جديدة بكورونا و445 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت في تقريرها اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، اليوم السبت، انه تم تسجيل حالة وفاة لمواطن 74 عاما من برقة بنابلس، إضافة إلى حالة وفاة لمواطنة 85 عاما من بيت حانون بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأوضحت الوزارة أنه قد سجلت 226 حالة تعافي في الضفة الغربية (الخليل 44، طولكرم 22، سلفيت 12، جنين 29، رام الله والبيرة 91، قلقيلية 25، طوباس 3، مدينة القدس 32)، إضافة إلى 187 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وبينت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (18)، محافظة نابلس (95)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (2)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (14)، أريحا والأغوار (4)، سلفيت (19)، طولكرم (12)، قطاع غزة (198)، ضواحي القدس (5)، مدينة القدس (76).