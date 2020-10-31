وكالة الرأي الفلسطينية "التشريعي "يعرب عن أسفه لوقوع ضحايا في زلزال إزمير التركية وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع طفيف يطرأ على أسعار العملات وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و198 إصابة جديدة.. ملخص التقرير اليومي لكورونا وكالة الرأي الفلسطينية 4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاسير الاخرس يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ97 وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2662) السبت 31/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الخفافيش مصاصة الدماء تطبق التباعد الاجتماعي عندما تمرض وكالة الرأي الفلسطينية "انستجرام" يحصل على تعديل يهم ملايين المستخدمين وكالة الرأي الفلسطينية مبتكر يطور بدلة الرجل الحديدى بعضلات اصطناعية ويشغلها بالطاقة الهيدروجينية وكالة الرأي الفلسطينية "إنترنت الحيوانات"... تطبيق ذكى لتعقب حركة الطيور فى أوروبا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة برام الله: وفاتان و521 إصابة جديدة بكورونا

31 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:33

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برم الله، تسجيلها وفاتين و521 إصابة جديدة بكورونا و445 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت في تقريرها اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، اليوم السبت، انه تم تسجيل حالة وفاة لمواطن 74 عاما من برقة بنابلس، إضافة إلى حالة وفاة لمواطنة 85 عاما من بيت حانون بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأوضحت الوزارة أنه قد سجلت 226 حالة تعافي في الضفة الغربية (الخليل 44، طولكرم 22، سلفيت 12، جنين 29، رام الله والبيرة 91، قلقيلية 25، طوباس 3، مدينة القدس 32)، إضافة إلى 187 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وبينت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (18)، محافظة نابلس (95)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (2)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (14)، أريحا والأغوار (4)، سلفيت (19)، طولكرم (12)، قطاع غزة (198)، ضواحي القدس (5)، مدينة القدس (76).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟