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وسط تحركات أوروبية

الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 98

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:34

الضفة المحتلة- الرأي:

يواصل الأسير ماهر الأخرس اليوم الأحد إضرابه عن الطعام لليوم (98) على التوالي.

وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن هناك خطراً كبيراً على حياة الأسير ماهر الأخرس، حيث بدأ يفقد حواس السمع والبصر تدريجياً وبدى غير قادر على الكلام، وهناك خطر يتهدد أعضائه الحيوية.

وقال أبو بكر إن الأسير الأخرس يقترب من يومه الـ 100 من الإضراب، والاحتلال لا زال يتعنت ويماطل في الإفراج عنه ويصر على اكماله لقرار اعتقاله الإداري الحالي.

وبين أن الأسير رفض فك الإضراب إلا بإلغاء اعتقاله الإداري فوراً، أو نقله إلى مستشفى فلسطيني في الضفة المحتلة، فهو يعلم أن الاحتلال يماطل ويمكن أن يمدد اعتقاله مرة أخرى.

وأوضح أبو بكر، أن الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الانسان بدأت بالتحرك ومطالبة الاحتلال بإنهاء معاناة الأسير الأخرس، رغم أن المطالبات جاءت متأخرة إلا أنها مهمة في هذا التوقيت، مشيرا الى أن الجهود الفلسطينية لم تتوقف في إسناد الأسير الأخرس في هذه المعركة البطولية من خلال متابعتها على أعلى المستويات.

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