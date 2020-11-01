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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2663) الاحد 1/11/2020
أخبار فلسطينية
الخارجية الفلسطينية: ارتفاع أعداد المصابين بكورونا بين جالياتنا إلى 6720 حالة
"الأوقاف" تُعيد افتتاح 9 مساجد في الوسطى والشمال وتُغلق مسجدًا بغزة
منظمة التحرير: (إسرائيل) مستمرة بتغيير وضع القدس الديمغرافي
انطلاق أعمال المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
العمادي يعلن عن صرف المنحة القطرية بغزة الأربعاء المقبل
الصحة: نحاول تجنب الإغلاق الشامل بقطاع غزة لكن ربما نفرضه
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تكشف أسباب «تدمير تحصينات سورية» في الجولان
إسرائيل تسجل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة
استمرار التظاهرات ضد نتنياهو وحكومته وسط مطالبات بإجراء انتخابات
غانتس سيجري مشاورات بشأن مصير الحكومة الإسرائيلية
اخبار دولية
تركيا ترفض عرضا إسرائيليا بالمساعدة في إنقاذ ضحايا زلزال أزمير
الشيشان: 100 ألف روبل لكل عائلة تسمي مولودها محمد
الرئيس البوليفي يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية
مرشحو رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس يعارضون تمويل الأبحاث في المستوطنات الإسرائيلية
تقرير: الإدارة الأمريكية تُشجع "إسرائيل" على مخطط الضم
كورونا عالميا: نحو مليون و201 ألف حالة وفاة و ...
أخبار عربية
فورين بوليسي تكشف معلومات جديدة عن صداقة دحلان وبن زايد ونزهات منتصف الليل في الصحراء
المهدي: 5 عوامل وراء استهداف السودان للتطبيع مع "إسرائيل"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
منظمة التحرير: إسرائيل مستمرة بتغيير وضع القدس الديمغرافي
الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالحفاظ على صحة الأسير الأخر
إسرائيل تكشف أسباب «تدمير تحصينات سورية» في الجولان
521 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتا وفاة بين الفلسطينيين
الشروق المصرية
إسرائيل تشيد بإعلان الدومينيكان أنها تفكر في نقل سفارتها للقدس
الخارجية الفلسطينية: ارتفاع أعداد المصابين بكورونا بين جالياتنا إلى 6720 حالة
الغد الأردنية
هدم المنازل المقدسية يبلغ رقما قياسيا يعتبر الأعلى منذ 20 عاما
للمرة الأولى..”إسرائيل” بخانة “محل الميلاد” بجواز سفر أمريكي مولود بالقدس
الشرق القطرية
فورين بوليسي تكشف معلومات جديدة عن صداقة دحلان وبن زايد ونزهات منتصف الليل في الصحراءهيئة شؤون الأسرى: تفاقم الوضع الصحي للأخرس
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة اعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير تحذيرات مقدسية من خطة إسرائيلية جديدة لتهجير أهالي القدس
"مباحث" غزة تلقي القبض على قتلة المواطن الحداد
تصريح للقيادي حسن يوسف من داخل سجنه بشأن المصالحة.. ماذا قال فيها؟!
التربية برام الله يعلن التوصل لاتفاق مع اتحاد المعلمين لانتظام الدوام بالمدارس
الاحتلال يداهم منزل أسير في يعبد
القدس المحلية
الخارجية: حل أزمة العالقين في الجزائر
اتفاق على تسيير طائرة مصرية خاصة لنقل العالقين الفلسطينين بالجزائر
مواجهات عنيفة في قلقيلية وحالات اختناق جماعي
وفاة طفلة في ظروف غامضة وسط قطاع غزة
"سيدة الأرض" تُكرّم قدري سمودي بوسام العطاء من الدرجة الأولى
الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية تفض حفلي زفاف في جنين
اغلاق حاجز الكونتينر ومعاناة كبيرة للمواطنين
اصابة رجل أمن فلسطيني برصاص مسلحين في مخيم بلاطة
غزة: توقيف 56 مواطنًا خرقوا حظر التجوال
الحياة الجديدة
ثلاثة قتلى داخل مناطق 48 في جريمة قتل جديدة
الاحتلال يشكل هيئة لجمع معلومات استخباراتية "لرصد البناء الفلسطيني غير
القدس: الاحتلال يقمع مسيرة حاشدة نصرة لرسول الله
الأيام
الفلسطينيون يحبسون أنفاسهم بانتظار نتائج الانتخابات الأميركية بعد غد
الأسير الأخرس بدأ يفقد السمع والرؤية وغير قادر على الكلام
نابلس: الأجهزة الأمنية تتدخل لمنع تفاقم الأمور عقب شجار عائلي في مخيم...
كورونا" في فلسطين: حالتا وفاة ورصد 521 إصابة جديدة بالفيروس
وفاة طفلة في ظروف غامضة بمخيم النصيرات
فيلم "200 متر" الفلسطيني يتألق في الجونة بحصد عدد من الجوائز بينها أفضل...
وكالة صفا
إصابة أحد جنود الاحتلال بزجاجة حارقة في مخيم العروب
مخرجات فعاليات المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج بإسطنبول
إعلان من "الخارجية" للطلبة ورجال الأعمال
ندوة تبحث أسباب "غياب أو تغييب" فلسطينيي الخارج عن المشروع الوطني
"علماء فلسطين" تدعو للوقوف مع تركيا بعد زلزال إزمير
إصابة شرطي بإطلاق نار في مخيم بلاطة
"منتدى الإعلاميين" يدين استمرار حملة محاربة المحتوى الفلسطيني
"علماء فلسطين": نُعزي تركيا بمصاب إزمير الجلل
وكالة الرأي الفلسطينية
الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 98
انخفاضات متتالية وزخات متفرقة من الأمطار
اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة الضفة المحتلة
"مباحث كورونا" تُغلق 37 محلاً وتوقف 92 مخالفاً
"الأونروا" تكشف آلية عودة طلبتها بغزة إلى مقاعد الدراسة!
معايير المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار بغزة
الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا في غزة لم يكن مفاجئًا
"مطر": الشرطة القضــائية هي المنظومة القانونية لتطبيق
بلدية خان يونس تناقش تقديم خدماتها في حي الإسراء غرب
النيابة العامة تحقق في 152 قضية وتوقف 31 متهمًا
فلسطين اليوم
الهندي: ضغوطات كبيرة تستهدف المصالحة ومطلوب انتخاب مجلس وطني يمثل الفلسطينيين
أبو بكر: وضع الأسير ماهر الاخرس الصحي صعب وخطير للغاية
المصالحة معلقة بنتائج الانتخابات الأمريكية
شريتح : تدخل متأخر من الاتحاد الاوروبي بشأن قضية الاخرس ونخشى من استشهاده
مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة المحتلة
صحة غزة تتحدث عن الآلية الجديدة لعودة العائدين عبر معبري رفح وبيت حانون
التربية" واتحاد المعلمين يتفقان على انتظام الدوام غداً كالمعتاد
سما نيوز
3 قتلى عرب بجريمة إطلاق نار في الجليل الأعلى فجر اليوم الأحد
قيادي بالجهاد: ضغوط كبيرة تستهدف المصالحة.. ويوجه رسالة لـ"فتح" بشأن الانتخابات
الانتخابات الأميركية.. رقم قياسي جديد في التصويت المبكر
صحة غزة "قلقة" من تزايد إصابات كورونا.. وتحذر من العودة للاغلاق الشامل
تفاصيل اتفاق "اتحاد المعلمين" مع "التربية والتعليم": انتظام صرف الرواتب.. ولجنة لمعالجة ملفات غزة
الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة في الضفة
عرب 48
قتيل وأربع إصابات في شجار بمخيم بلاطة
إصابة ثلاثة فتية من مخيم جنين بنيران الاحتلال قرب حاجز الجلمة
وكالة وفا
كورونا عالميا: نحو مليون و201 ألف حالة وفاة و ...
للمرة الثانية: الاحتلال يداهم منزل الأسير نظم ...
رام الله: "الثقافة" تنظم معرضاً للفن التشكيلي ...
الرئيس يعزي رئيس وزراء اليونان بضحايا الزلزال
حدث في مثل هذا اليوم
- 1 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2005م اغتيال القائد القسامي فوزي أبو القرع والقائد حسن المدهون من كتائب الأقصى قرب مخيم جباليا شمال غزة، بقصف جوي أصاب سيارتهما.
- 2004 م عملية استشهادية في سوق الكرمل في وسط مدينة تل أبيب تودي بحياة 5 من ا لصهاينة وتجرح 34 إصابة 8 منهم في حالة الخطر الشديد، ومنفذ العملية من كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية والمنفذ هو عامر عبد الرحيم عبد الله الفار 16 عاماً من مخيم عسكر القديم.
- 2004م اغتيال 3 من كتائب شهداء الأقصى في البلدة القديمة بمدينة نابلس حيث اغتالتهم وحدة إسرائيلية خاصة والشهداء هم: جهاد عمر أبو صالحة 25 عاماً، وفادي سامر الصراونة 20 عاماً، ومجدي عامر 25 عاماً.
- 2001م طائرات الأباتشي الصهيونية تغتال مجاهدين من كتائب القسّام في طولكرم ، و هما : ياسر عصيدة (25 عاماً) من بلدة تل ، و فهمي أبو عيشة
- 1981م بدء تطبيق نظام الإدارة المدنية في الضفة الغربية و رئيسها الصهيوني مناحيم ميلسون
- 1928 م المؤتمر الإسلامي المنعقد في مدينة القدس يدعو بحضور 700 شخصية من العالم العربي والإسلامي إلى حماية الأماكن الإسلامية المقدسة في المدينة من خطر التهويد في ظل الانتداب البريطاني.
- 1928م المؤتمر الإسلامي الكبير (القدس) الذي عقد في مدينة القدس في 1-11-1928، ودعا إليه وترأسه الحاج محمد أمين الحسيني مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، انعقد هذا المؤتمر للدفاع عن حائط البراق الذي ألح اليهود في المطالبة به مدعين أنه "حائط المبكى" وآخر ما تبقى من هيكل النبي سليمان، بعد أن هدمه الرومان.
- 1908 م صدور العدد الأول من مجلة "النفائس" الأدبية الفكاهية في حيفا لصاحبها ومحررها خليل بيدس بشكل أسبوعي، وتحولت إلى شهرية باسم "النفائس العصرية" مع مطلع عام 1909.