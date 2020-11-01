غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2663) الاحد 1/11/2020

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية: ارتفاع أعداد المصابين بكورونا بين جالياتنا إلى 6720 حالة

العمادي يعلن عن صرف المنحة القطرية بغزة الأربعاء المقبل

الصحة: نحاول تجنب الإغلاق الشامل بقطاع غزة لكن ربما نفرضه

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تكشف أسباب «تدمير تحصينات سورية» في الجولان

إسرائيل تسجل 674 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

استمرار التظاهرات ضد نتنياهو وحكومته وسط مطالبات بإجراء انتخابات

غانتس سيجري مشاورات بشأن مصير الحكومة الإسرائيلية

اخبار دولية



تركيا ترفض عرضا إسرائيليا بالمساعدة في إنقاذ ضحايا زلزال أزمير

الرئيس البوليفي يؤكد موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

مرشحو رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس يعارضون تمويل الأبحاث في المستوطنات الإسرائيلية

كورونا عالميا: نحو مليون و201 ألف حالة وفاة و ...

أخبار عربية

المهدي: 5 عوامل وراء استهداف السودان للتطبيع مع "إسرائيل"

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

منظمة التحرير: إسرائيل مستمرة بتغيير وضع القدس الديمغرافي

الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالحفاظ على صحة الأسير الأخر

إسرائيل تكشف أسباب «تدمير تحصينات سورية» في الجولان

521 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتا وفاة بين الفلسطينيين

الشروق المصرية

إسرائيل تشيد بإعلان الدومينيكان أنها تفكر في نقل سفارتها للقدس

الخارجية الفلسطينية: ارتفاع أعداد المصابين بكورونا بين جالياتنا إلى 6720 حالة

الغد الأردنية

للمرة الأولى..”إسرائيل” بخانة “محل الميلاد” بجواز سفر أمريكي مولود بالقدس

الشرق القطرية

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة اعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

تقرير تحذيرات مقدسية من خطة إسرائيلية جديدة لتهجير أهالي القدس

"مباحث" غزة تلقي القبض على قتلة المواطن الحداد

تصريح للقيادي حسن يوسف من داخل سجنه بشأن المصالحة.. ماذا قال فيها؟!

التربية برام الله يعلن التوصل لاتفاق مع اتحاد المعلمين لانتظام الدوام بالمدارس

القدس المحلية

الخارجية: حل أزمة العالقين في الجزائر

اتفاق على تسيير طائرة مصرية خاصة لنقل العالقين الفلسطينين بالجزائر

مواجهات عنيفة في قلقيلية وحالات اختناق جماعي

وفاة طفلة في ظروف غامضة وسط قطاع غزة

"سيدة الأرض" تُكرّم قدري سمودي بوسام العطاء من الدرجة الأولى

الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية تفض حفلي زفاف في جنين

اغلاق حاجز الكونتينر ومعاناة كبيرة للمواطنين

اصابة رجل أمن فلسطيني برصاص مسلحين في مخيم بلاطة

غزة: توقيف 56 مواطنًا خرقوا حظر التجوال

الحياة الجديدة

ثلاثة قتلى داخل مناطق 48 في جريمة قتل جديدة

الاحتلال يشكل هيئة لجمع معلومات استخباراتية "لرصد البناء الفلسطيني غير

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا

القدس: الاحتلال يقمع مسيرة حاشدة نصرة لرسول الله

الأيام

الفلسطينيون يحبسون أنفاسهم بانتظار نتائج الانتخابات الأميركية بعد غد

الأسير الأخرس بدأ يفقد السمع والرؤية وغير قادر على الكلام

نابلس: الأجهزة الأمنية تتدخل لمنع تفاقم الأمور عقب شجار عائلي في مخيم...

كورونا" في فلسطين: حالتا وفاة ورصد 521 إصابة جديدة بالفيروس

وفاة طفلة في ظروف غامضة بمخيم النصيرات

فيلم "200 متر" الفلسطيني يتألق في الجونة بحصد عدد من الجوائز بينها أفضل...

وكالة صفا

إصابة أحد جنود الاحتلال بزجاجة حارقة في مخيم العروب

مخرجات فعاليات المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج بإسطنبول

إعلان من "الخارجية" للطلبة ورجال الأعمال

ندوة تبحث أسباب "غياب أو تغييب" فلسطينيي الخارج عن المشروع الوطني

"علماء فلسطين" تدعو للوقوف مع تركيا بعد زلزال إزمير

إصابة شرطي بإطلاق نار في مخيم بلاطة

"منتدى الإعلاميين" يدين استمرار حملة محاربة المحتوى الفلسطيني

"علماء فلسطين": نُعزي تركيا بمصاب إزمير الجلل

وكالة الرأي الفلسطينية

الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 98

انخفاضات متتالية وزخات متفرقة من الأمطار

اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة الضفة المحتلة

"مباحث كورونا" تُغلق 37 محلاً وتوقف 92 مخالفاً

"الأونروا" تكشف آلية عودة طلبتها بغزة إلى مقاعد الدراسة!

معايير المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار بغزة

بلدية خان يونس تناقش تقديم خدماتها في حي الإسراء غرب

النيابة العامة تحقق في 152 قضية وتوقف 31 متهمًا

فلسطين اليوم

الهندي: ضغوطات كبيرة تستهدف المصالحة ومطلوب انتخاب مجلس وطني يمثل الفلسطينيين

أبو بكر: وضع الأسير ماهر الاخرس الصحي صعب وخطير للغاية

المصالحة معلقة بنتائج الانتخابات الأمريكية

شريتح : تدخل متأخر من الاتحاد الاوروبي بشأن قضية الاخرس ونخشى من استشهاده

مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة المحتلة

صحة غزة تتحدث عن الآلية الجديدة لعودة العائدين عبر معبري رفح وبيت حانون

التربية" واتحاد المعلمين يتفقان على انتظام الدوام غداً كالمعتاد

سما نيوز

قيادي بالجهاد: ضغوط كبيرة تستهدف المصالحة.. ويوجه رسالة لـ"فتح" بشأن الانتخابات

الانتخابات الأميركية.. رقم قياسي جديد في التصويت المبكر

صحة غزة "قلقة" من تزايد إصابات كورونا.. وتحذر من العودة للاغلاق الشامل

تفاصيل اتفاق "اتحاد المعلمين" مع "التربية والتعليم": انتظام صرف الرواتب.. ولجنة لمعالجة ملفات غزة

الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة في الضفة

عرب 48

قتيل وأربع إصابات في شجار بمخيم بلاطة

إصابة ثلاثة فتية من مخيم جنين بنيران الاحتلال قرب حاجز الجلمة

وكالة وفا

كورونا عالميا: نحو مليون و201 ألف حالة وفاة و ...

رام الله: "الثقافة" تنظم معرضاً للفن التشكيلي ...

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