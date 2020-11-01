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الإغلاق الشامل مطروح على الطاولة

معروف: تفشي فيروس كورونا في غزة ما زال تحت السيطرة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:55

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف

غزة- الرأي

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن إرتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا بقطاع غزة أمراً كان متوقعاً في ظل الإنفتاح وعودة العمل لقطاعات مختلفة من القطاع.

وذكر معروف لإذاعة صوت الأقصى المحلية، أن تفشي فيروس كورونا ما زال تحت السيطرة، والأمر يتطلب من الجميع الإلزام بطرق الوقاية والسلامة حتى لا نضطر للعودة لإجراءات الإغلاق لمناطق بالقطاع.

وأشار إلى أن عمليات التقييم دائمة ومستمرة والمعطيات الصحية ومتابعة حركة المواطنين وعودة عجلة الاقتصاد مرهون بمدى التزام الكل بإجراءات السلامة والوقاية.

وأضاف معروف: "انتقلنا من المرحلة الأولى في مواجهة انتشار الفيروس إلى المرحلة الثانية التي عنوانها إعادة العمل في المجالات المختلفة ضمن الالتزام بإجراءات السلامة".

وتابع: "نحن نتدرج بالسماح لعمل القطاعات المختلفة وعملية التزام المواطنين هي الداعمة لعودة الحياة الى طبيعتها والتعايش مع الفيروس".

وأوضح معروف، أن الجهات الحكومية تقوم بالدور الواقع عليها، وعلى المواطن إتباع طرق الوقاية والسلامة على صعيد حياته في بيته والعمل وطرق المواصلات.

ولفت إلى أن تسجيل الإصابات بشكل كبير قد يجبرنا على اتخاذ إجراءات الفصل بين المحافظات أو الإغلاق الشامل، وهذا الخيار وغيره من الموضوعات المطروحة على الطاولة.

وقال معروف: "قد لا نصل الى سيناريوهات وخيارات الاغلاق ما دامت السيطرة على الوضع قائمة من قبل الجهات المختصة ونأمل من المواطنين دعم جهودنا في مواجهة تفشي الفيروس".

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