أبو نعيم: بيت حانون الأعلى تسجيلًا بإصابات كورونا بالقطاع

شمال غزة- الرأي:

قال وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم، إن بلدة بيت حانون هي المنطقة الأعلى في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا على مستوى قطاع غزة.

وشدد أبونعيم خلال لقاء وزارتي الداخلية والصحة مع الوجهاء والشخصيات المجتمعية في بيت حانون اليوم الأحد، أنه لن يتم السماح باستنزاف جهود الجهات المختصة والأجهزة الأمنية في مواجهة الوباء طوال الفترة الماضية، مطالباً الوصول نصل لقناعة مجتمعية باتخاذ تدابير الوقاية.

وأكد أبونعيم أن البُعد الاجتماعي والعشائري في بيت حانون هو السبب الأساس في ارتفاع أعداد الإصابات فيها.

ودعا إلى تشكيل لجنة من الأهالي والوجهاء في بيت حانون للمساهمة في جهود محاصرة انتشار الفيروس، والتعاون مع إجراءات الجهات الحكومية حتى نتمكن من تجاوز هذه المرحلة.

وتمنى أبونعيم الخروج بنتائج إيجابية من لقاءاتنا مع النخب المجتمعية في المناطق المصنفة "حمراء"، على صعيد زيادة الوعي لدى المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة.

وأكد أبونعيم على المتابعة الحثيثة للوضع في بيت حانون، من خلال القيام بجولات ميدانية عديدة فيها للاطلاع عن كثب على جهود مواجهة الفيروس.

وأضاف أنه يجب الانطلاق بمرحلة جديدة في مواجهة جائحة كورونا، بتكاتف جهود كافة شرائح المجتمع، خاصة أن شعبنا مرت عليه ظروف أصعب مما نعيشه حالياً في مواجهة الوباء، ومنطقة بيت حانون قادرة على الخروج من هذه الأزمة، وأنها على قدر المسؤولية.