فتح معبر رفح 4 أيام بكلا الاتجاهين بدءًا من الاثنين

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، فتح معبر رفح البري لمدة أربعة أيام بدءًا من غدٍ الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، إنه سيتم فتح المعبر من الاثنين حتى الخميس في كلا الاتجاهين.