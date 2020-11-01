فتح معبر رفح 4 أيام بكلا الاتجاهين بدءًا من الاثنين

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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01 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:25
غزة- الرأي
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، فتح معبر رفح البري لمدة أربعة أيام بدءًا من غدٍ الاثنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، إنه سيتم فتح المعبر من الاثنين حتى الخميس في كلا الاتجاهين.
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