99 يومًا على إضراب الأسير الأخرس

رام الله - الرأي:

يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم (99) على التوالي، وسط إصراره على الاستمرار في معركته حتى الحرية، وتعنت الاحتلال في رفض الإفراج عنه، وتهديدات من حركة الجهاد الاسلامي بأن المقاومة لا يمكن ان تقف صامته أمام الجريمة بحق الأخرس.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أكد أن هناك خطر كبير على حياة الأسير ماهر الأخرس، حيث بدأ يفقد حواس السمع والبصر تدريجياً وبدى غير قادر على الكلام، وهناك خطر يتهدد أعضائه الحيوية.

وقال أبو بكر إن الأسير الأخرس يقترب من يومه الـ 100 من الإضراب، والاحتلال لا زال يتعنت ويماطل في الإفراج عنه ويصر على اكماله لقرار اعتقاله الإداري الحالي.