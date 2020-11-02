النيابة العامة تحقق في 510 قضية وتوقف 118 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في510 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 1نوفمبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الأحد، في 42 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 468 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل امس الأحد، أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، كما لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 118 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.