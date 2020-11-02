4 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله مي الكيلة تسجيل 4 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، اليوم الإثنين، إنه تم تسجل 4 حالات وفاة، (مواطنة 74 عاماً من كفر مالك بمحافظة رام الله، مواطنة 70 عاماً من مدينة رام الله، ومواطنة 92 عاماً من سلفيت، مواطن 77 عاما من مخيم العروب بمحافظة الخليل).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (67)، محافظة نابلس (158)، محافظة بيت لحم (28)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (63)، جنين (52)، أريحا والأغوار (16)، سلفيت (8)، طولكرم (23)، طوباس (4)، ضواحي القدس (9)، مدينة القدس (34) خلال يومين.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 438 حالة (الخليل 54، نابلس 31، جنين 15، طولكرم 66، قلقيلية 11، طوباس 8، سلفيت 7 ، ضواحي القدس 98، مدينة القدس 42.

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 37 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.