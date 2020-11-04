تعرف على علامات الخلل الهرمونى عند النساء والرجال

الهرمونات هي الرسل الكيميائية للجسم، تنتقل هذه المواد الكيميائية القوية ، التي تُنتَج في الغدد الصماء ، حول مجرى الدم لإخبار الأنسجة والأعضاء بما يجب القيام به، فهي تساعد في التحكم في العديد من عمليات الجسم الرئيسية ، بما في ذلك التمثيل الغذائي والتكاثر، عند الإصابه بخلل هرموني ، يكون لدى الشخص الكثير أو القليل جدًا من هرمون معين حتى التغييرات الطفيفة يمكن أن يكون لها آثار خطيرة في جميع أنحاء الجسم.

ووفقا لتقرير لموقع healthline تشمل علامات أو أعراض عدم التوازن الهرموني زيادة الوزن، نتوء من الدهون بين الكتفين، فقدان الوزن غير المبرر ، وأحيانًا المفاجئ، إعياء، ضعف العضلات، آلام العضلات والحنان والتصلب، ألم أو تصلب أو تورم في المفاصل، زيادة أو انخفاض معدل ضربات القلب، التعرق، زيادة الحساسية للبرد أو الحرارة، الإمساك أو حركات الأمعاء المتكررة، كثرة التبول، زيادة العطش، زيادة الجوع، انخفاض الدافع الجنسي، كآبة، العصبية أو القلق أو التهيج، عدم وضوح الرؤية، العقم، ترقق الشعر أو الشعر الناعم الهش، جلد جاف، وجه سمين، وجه مستدير.

علامات أو أعراض الخلل الهرمونى عند الإناث



عند الإناث في سن الإنجاب ، يكون الاختلال الهرموني الأكثر شيوعًا هو متلازمة تكيس المبايض ، وتشمل اعراض الخلل الهرمونى دورة شهرية غزيرة أو غير منتظمة ، بما في ذلك فترات ضائعة ، أو فترة توقف ، أو فترة متكررة، كثرة الشعر أو الشعر الزائد على الوجه أو الذقن أو أجزاء أخرى من الجسم، حب الشباب على الوجه أو الصدر أو أعلى الظهر، تساقط شعر، سواد الجلد وخاصة على طول تجاعيد العنق ، في الفخذ ، وتحت الثديين، علامات الجلد، تعرق ليلي، الصداع

علامات أو أعراض الخلل الهرمونى عند الذكور

التثدي أو تطور أنسجة الثدي، حنان الثدي، انخفاض في نمو اللحية ونمو شعر الجسم، فقدان كتلة العضلات، فقدان كتلة العظام والمعروف باسم هشاشة العظام، صعوبة في التركيز.