الهلال الأحمر القطري والأونروا يوقّعان اتفاقية لدعم اللاجئين الفلسطينيين

الدوحة- الرأي

وقّع الهلال الأحمر القطري،امس الثلاثاء، مذكرة تفاهم إطارية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، تستهدف تعاون الجانبين في توفير مختلف أشكال الدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين، وللمساهمة ضمن الأهداف والرؤية المشتركة لتعزيز الخدمات التي تقدمها "الأونروا" لفائدتهم في مناطق وجودهم.

وقّع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري، سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام، ومن جانب /الأونروا/ سعادة السيد فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة.

وقال علي بن حسن الحمادي، في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش توقيع الاتفاقية "إن الهلال الأحمر القطري يدرك أهمية الدور الذي تضطلع به "الأونروا" في تلبية احتياجات أهل فلسطين، والتخفيف من الأعباء والصعوبات المعيشية التي يواجهونها، وخصوصا في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وتأثيراتها السلبية على حياة الناس وصحتهم ومصادر دخلهم".

من جانبه، وصف السيد لازاريني الاتفاقية بـ"الهامة، حيث ستساعد "الأونروا" على مد يد العون للفلسطينيين خلال فصل الشتاء الحالي"، مشيرا إلى أن هذا الوقت من العام يكون في غاية الصعوبة، خاصة في منطقة تعاني من اضطرابات اقتصادية ومالية وسياسية، ويضاف إلى كل ذلك جائحة "كوفيد - 19" التي تمس الجميع دون تفرقة ولكن عندما يتعلق الأمر بتأثير الجائحة، فإن الفئات الأكثر ضعفا هي الفئات الأشد تضررا، ومن بينهم اللاجئون الفلسطينيون بالطبع".

وأضاف أن هناك ضرورة ملحة للوقوف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية، إذ يجب مضاعفة الجهود لتلبية احتياجاتهم الأساسية، لافتا الى أن "الاونروا" في سباق مع الزمن، نظرا لتزايد الاعتماد عليها في الوقت الذي تواجه الوكالة فيه مشكلات في توفير الموارد المالية، وفي ذات الوقت تتعرض الدول المانحة لها لأزمات اقتصادية، مما يزيد من قيمة هذه الاتفاقية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" قال الأمين العام للهلال الأحمر القطري، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الواجب الإنساني والتنفيذي للهلال الأحمر القطري، ويعكس حرصه على دعم "الأونروا" بصفتها جزءا من هيئة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تدعم الوكالة الأممية لكي تستمر كمنظمة دولية في تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين بصورة مرتبة ومنظمة وقانونية، من خلال العمل على حشد الدعم من أهل قطر والجهات الدولية المانحة، بتسويق مشاريع هذا الدعم لتنفيذ مشاريع وحملات إنسانية تساهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، لا سيما خلال فصل الشتاء الحالي.

من جهتها، أشادت تمارا الرفاعي المتحدث الرسمي باسم "الأونروا"، بالجهود الكبيرة لدولة قطر في دعم الجمعيات والمنظمات الدولية الموثوقة والرسمية في مجال العمل الإنساني وإغاثة المتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم، كما نوهت بروح التعاون بين المنظمة والهلال الأحمر القطري.

ولفتت إلى أن الهلال الأحمر القطري يدرك تماما أهمية الدور الذي تقوم به "الأونروا" وحرصها على دعم الفلسطينيين في داخل وخارج فلسطين، رغم التحديات العديدة القائمة التي تؤثر سلبا على العمل الإنساني، ومنها تحديات إنسانية وإدارية ومالية في ظل الظروف الدولية الراهنة.

وبينت أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مهمة جدا ومحفزة لتعزيز التعاون بين المنظمتين، مؤكدة أن الهلال الأحمر القطري منظمة فاعلة جدا ومساهمة بمساعداتها المادية والعينية مع اللاجئين الفلسطينيين على مدار العام ولها مبادرات بناءة وناجحة في فلسطين عموما لاسيما وأن الأوضاع ازدادت سوءا مع جائحة فيروس كورونا خلال العام الجاري.

وأضافت الرفاعي أن الطرفين (الأونروا والهلال الأحمر القطري) سيبدآن حملة دعم للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة لشراء الاحتياجات الشتوية اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن تتبعها حملتان إضافيتان لجمع الموارد لصالح اللاجئين الفلسطينيين من قبل الهلال الأحمر القطري.