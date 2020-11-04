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مغادرة 727 مسافرًا ووصول 82 عائدًا عبر معبر رفح أمس

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:34

غزة- الرأي

قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني إن أمس الثلاثاء شهد مغادرة مسافرا عبر معبر رفح، ووصول 82 عائدًا، وإرجاع 28 مسافراً من قبل الجانب المصري.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن أطقمها وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية عملت على تسهيل مغادرة المسافرين واستقبال العائدين وفق البروتوكول المعتمد بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت بأن الأطقم المختصة أجرت فحوصات PCR لفيروس كورونا لجميع المسافرين عبر المعبر في الاتجاهين.

وقد شهد اليوم الأول لفتح المعبر الاثنين مغادرة 685 مسافراً، ووصول 131 عائداً، وإرجاع 55 مسافراً من قبل الجانب المصري.

يذكر وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت فتح معبر رفح أربعة أيام من الاثنين إلى الخميس، لعبور المسافرين في الاتجاهين.

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