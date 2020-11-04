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ملاوي تعلن نيتها فتح سفارة لها بالقدس

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:52

وزير خارجية مالاوي مع نظيره الإسرائيلي
وزير خارجية مالاوي مع نظيره الإسرائيلي

وكالات - الرأي

أعلن وزير خارجية دولة ملاوي الواقعة في شرق أفريقيا ايزنهاور مكاكا، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع له مع نظيره الاسرائيلي غابي اشكنازي أن بلاده ستقوم بفتح سفارة لها في "إسرائيل" وستقيمها في مدينة القدس حتى نهاية صيف 2021.

ووصل ايزنهاور مكاكا صباح أمس في أول زيارة له إلى "إسرائيل"، والتي سيجتمع خلالها مع رجال أعمال، ومتخصصين في مجال التنمية والصحة.

ويبلغ تعداد سكان الدولة الأفريقية يبلغ 21 مليون، وهي تقيم علاقات مع "إسرائيل" منذ عام 1964، وملاوي كانت واحدة من الدول الأفريقية الثلاث الوحيدة التي لم توقف علاقاتها مع "إسرائيل" في موجة قطع العلاقات بعد حرب يوم الغفران 1973، وتحدها تنزانيا وزامبيا وموزمبيق وزيمبابوي.

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